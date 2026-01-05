SNEG I LED OKOVAO SRBIJU: Moguć nestanak struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

U VEĆEM delu Srbije od juče ujutro padaju i sneg i kiša. Sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da ostanu u svojim domovima, kao i da posebno budu oprezni u saobraćaju.

foto Tanjug

Zbog ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje do Božića, nadležni upozoravaju na opasne uslove za vožnju.

Moguće su i nestašice struje. Za sada struje nema u nekoliko lozničkih sela, a ekipe Elektrodistribucije, koje su na terenu, očekuju normalizaciju snabdevanja tokom jutra.

U Beogradu na ulicama ima razgvaženog snega, saobraćaj je otežan, naročito u višim delovima grada.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštavaju da su auto-putevi i državni putevi prvog i drugog reda prohodni. Teretnim vozilima zabranjen je saobraćaj preko Iriškog venca, preko Divčibara i preko planinskih prevoja.

UVEDENA VANREDNA ODBRANA OD POPLAVA NA VODNOJ JEDINICI "LIM - PRIJEPOLjE"

Štab za vanredne situacije Opštine Prijepolje doneo je danas odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije opštine koji obuhvata mesne zajednice Prijepolje, Brodarevo, Ivanje i Veliku Župu zbog kritičnog porasta vodostaja reke Lim i procene da postoji neposredna opasnost od njenog izlivanja, saopštile su Srbijavode.

U saopštenju se navodi da je vanredna odbrana od poplava uvedena na vodnoj jedinici "Lim - Prijepolje", uključujući regulisana korita reka Mileševke i Seljašnice, na osnovu praćenja hidrološke situacije i danas izmerenih vodostaja.

Ističe se da je vanredna odbrana od poplava uvedena usled značajnog porasta vodostaja reke Lim i izražene tendencije daljeg rasta, čime su se stekli uslovi za sprovođenje pojačanih preventivnih mera u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava.

Na terenu su angažovane nadležne stručne službe JVP "Srbijavode" i vodoprivrednih preduzeća.

Mobilni sistem za odbranu od poplava je montiran, pumpe su raspoređene i aktivno angažovane, a sprovodi se i pojačan nadžor i kontinuirano praćenje stanja vodostaja i odbrambenih linija, a posebno kritičnih deonica.

Po potrebi će biti angažovana dodatna mehanizacija i ljudstvo, navodi se u saopštenju.

VIŠE NASELjA KOD MALOG ZVORNIKA OSTALO BEZ STRUJE ZBOG NEVREMENA I SNEGA

Zbog velikog nevremena, praćenog jakim, vlažnim i teškim snegom, koje je zahvatilo veći deo Srbije, koje je izazvalo štetu i kvarove na distributivnoj mreži, bez električne energije na teritoriji opštine Mali Zvornik ostala su naselja Radalj, Donja Borina, Brasina, Budišići, Amajići, Donja Trešnjica, Culina i Velika Reka, saopštila je EDS Loznica.

"Treba istaći da su u toku jučerašnjeg dana naselja Velika Reka, Donja Borina i deo Radalja povremeno dobijali napajanje. Centralni deo opštine, gde živi i najveći deo stanovništva, imao je redovno snabdevanje električnom energijom. Kvarovi na mreži pre svega su posledica teškog i vlažnog snega, koji je izazvao i padove stabala drveća na provodnike i stubove na distributivnoj mreži", navodi se u saopštenju.

ER SRBIJA: KOLAPS SAOBRAĆAJA ŠIROM EVROPE

Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija objavio je da nastavlja da održava red letenja u skladu sa bezbednosnim procedurama i odlukama nadležnih službi, uz neizbežna kašnjenja u pojedinim slučajevima ili otkazivanje letova.

-Bezbednost putnika i posada ostaje apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja, imajući u vidu da se slični, a često i znatno veći problemi beleže i kod najvećih svetskih avio-kompanija, navedeno je u saopštenju kompanije.

Zbog ekstremnih vremenskih nepogoda i pojačanog obima putovanja tokom praznične sezone, avio-saobraćaj širom Evrope praktično je doživeo kolaps, dodaje se u saopštenju.

-Snažne snežne oluje i loši meteorološki uslovi paralizovali su rad brojnih aerodroma, uključujući ključna evropska čvorišta, što je dovelo do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova. Posebno teška situacija zabeležena je u zemljama poput Nemačke, Grčke i Velike Britanije, gde je saobraćaj u pojedinim periodima bio potpuno obustavljen i po nekoliko dana, navedeno je.

Kako su dodali, veliki poremećaji reda letenja registrovani su na aerodromima u Amsterdamu i Londonu, ali i u Mančesteru, Bristolu i Edinburgu, gde su stotine letova otkazane, dok je više od hiljadu letova kasnilo.

-Ovakva situacija izazvala je lančani efekat u celoj Evropi, jer su vremenske nepogode istovremeno pogodile više destinacija, a dodatni pritisak stvoren je zbog povećanog broja putnika tokom praznika, kada su kapaciteti avio-kompanija i aerodroma već maksimalno opterećeni, dodali su. U takvim okolnostima, avio-saobraćaj u Srbiji suočio se sa izazovima, ali u znatno manjoj meri u poređenju sa pojedinim velikim evropskim i svetskim aerodromima.

Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija nastavlja da održava red letenja u skladu sa bezbednosnim procedurama i odlukama nadležnih službi, uz neizbežna kašnjenja u pojedinim slučajevima ili otkazivanje letova.

-Bezbednost putnika i posada ostaje apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja, imajući u vidu da se slični, a često i znatno veći problemi beleže i kod najvećih svetskih avio-kompanija, navedeno je u saopštenju nacionalne avio-kompanije.

UČESTALI PADOVI I POVREDE EKSTREMITETA

Čak 100 ljudi je u poslednjih 12 sati zbog pada potražilo pomoć u Institutu za ortopediju Banjica.

Kako je RTS-u potvrđeno u toj bolnici, desetoro ih je zadržano u bolnici. Najčešće su povrede ruku, kukova i skočnih zglobova.

Kruševac, pokrenuti svi kotlovi u kruševačkoj toplani

Jutros u šest časova pokrenuti su svi kotlovi u kruševačkoj toplani, koja je juče obustavila grejanje za 7.000 korisnika. Postoji još tehničkih problema u centralnom izvoru toplotne energije koje treba otkloniti tokom prepodneva.

Građani Kruševca još uvek nemaju grejanje. Na velike kotlove toplane priključeno je sedam hiljada korisnika u Kruševcu.

Građani koji su priključeni na tri dislocirane kotlarnice imaju grejanje. Detaljnijim informacijama o uspostavljanju grejanja u Kruševcu toplane u tom gradu obavestiće javnost oko podneva.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"