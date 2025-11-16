UŽIVAJTE U DANAŠNJEM DANU JER SLEDI PREOKRET: Temperature do 23 stepena, a onda veliko zahlađenje
U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od -2 do 8 i najvišom od 12 na istoku do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost.
Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova.
I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo.
Duvaće slab južni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 4 do 8 stepeni, dok će najviša biti oko 22 stepena.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak, 17. novembra, biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz pojačanje južnog vetra, prenosi Tanjug.
Uveče će vetar biti u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
U Vojvodini se očekuje prestanak padavina u utorak, u zapadnoj Srbiji u sredu, a u ostalim krajevima padaće kiša, koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija, naročito na području Kosova i Metohije, gde se očekuje i od 50 do 100 mm kiše za 48 sati u utorak i sredu.
Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije, a zatim će biti oblačno sa kišom i temperaturom u porastu, navodi RHMZ.
