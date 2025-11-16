Društvo

UŽIVAJTE U DANAŠNJEM DANU JER SLEDI PREOKRET: Temperature do 23 stepena, a onda veliko zahlađenje

Новости онлине

16. 11. 2025. u 00:00

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od -2 do 8 i najvišom od 12 na istoku do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

УЖИВАЈТЕ У ДАНАШЊЕМ ДАНУ ЈЕР СЛЕДИ ПРЕОКРЕТ: Температуре до 23 степена, а онда велико захлађење

Foto: D. Balšić

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost.

Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova.

I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo.

Duvaće slab južni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 4 do 8 stepeni, dok će najviša biti oko 22 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak, 17. novembra, biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz pojačanje južnog vetra, prenosi Tanjug.

Uveče će vetar biti u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U Vojvodini se očekuje prestanak padavina u utorak, u zapadnoj Srbiji u sredu, a u ostalim krajevima padaće kiša, koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija, naročito na području Kosova i Metohije, gde se očekuje i od 50 do 100 mm kiše za 48 sati u utorak i sredu.

Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije, a zatim će biti oblačno sa kišom i temperaturom u porastu, navodi RHMZ.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA! Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub

"MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA!" Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub