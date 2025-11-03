OD OVOG DATUMA JOŠ HLADNIJE, A SNEG I U GRADOVIMA: Idemo u minus, stižu i jaki vetrovi (MAPE)
NOVEMBAR je počeo u letnjem maniru časteći nas poznim Miholjskim letom, međutim, danas je došlo do promene i uz hladni front stiglo je osveženje koje će oboriti temperaturu na jesenji prosek. Ipak, pravo, ozbiljnije zahlađenje tek sledi i prema rečima meteorologa Ivana Ristića kraj novembra rezervisan je za drastičniji pad žive u termometru uz mogućnost snežnih padavina i u nižim krajevima, odnosno u gradovima.
Pad letnjih temperatura na jesenje
- Miholjsko leto i letnjih 25 stepeni nas nije zaobišlo ni ove godine, ali od danas, 3. novembra, u Srbiju stižu front sa hladnim vazduhom. Napominjem da to još uvek nije jako zahlađenje i da će temperature pasti za pet do sedam stepeni. Od utorka sledi prestanak padavina i ponovo stabilizacija vremena uz manji porast temperatura, tako da ćemo u prvoj dekadi novembra imati maksimalne temperature između 15 i 20 stepeni, što su jesenje vrednosti – kaže Ristić.
Do kraja prve dekade novembra u Srbiji se očekuje suvo vreme, samo ponegde je moguća prolazna kiša. U tom periodu rastu šanse i za pojavu magle, pogotovo u kotlinama i dolinama reka i biće više oblaka.
Novi obrt uz maglu i mraz
Oko 10. novembra i početkom druge dekade Ristić očekuje pad temperature na 10 do 15 stepeni.
Jutarnje temperature će biti od 3 do 8 stepeni. U danima kada bude hladnije očekuje se da jutarnja temperatura bude od 0 do 5 stepeni.
- Tokom vedrih noći i kada bude magle možemo očekivati mraz. Pojedini modeli daju da tokom maglovitih dana temperatura neće prelaziti 10 stepeni – kaže meteorolog.
Slabi polarni vrtlog, stiže jače zahlađenje
U trećoj dekadi, prema Ristićevim modelima, očekuje se jače zahlađenje i snežne padavine u nižim predelima. U Beogradu je sneg moguć oko 24. novembra. Temperature će biti između 3 i 8 stepeni. Modele potvrđuje sada i pojava polarnog vrtloga, odnosno, zimske velike cirkulacije hladnog vazduha iznad polarnih regiona koja utiče na vremenske uslove u celom svetu.
Kada je polarni vrtlog snažan, zadržava hladan vazduh, što čini da zime u Srbiji budu blaže. Ako se vrtlog uruši, hladni arktički vazduh prodire do nižih geografskih širina i donosi drastične promene kao što su izuzetno niske temperature, padavine, sneg i led – jaču i oštriju zimu.
- Trenutno modeli daju i opcije još ranije pojave snega, možda bi mogao da padne u nižim predelima već 18-19. novembra, ali pratimo sve što se dešava i na vreme ćemo najaviti snežne padavine. I pojava polarnog vrtloga se slaže sa ovim procenama jer će ova pojava slabiti u trećoj dekadi i doneće prodore hladnog vazduha sa severa i severoistoka – kaže Ivan Ristić.
Vremenski ringišpil
Dodaje da MJO indeks takođe ukazuje na veliku promenu jer se nazire kruženje u narednih mesec dana što će usloviti da iz leta idemo u jesen, a iz jeseni u zimu.
- Tokom novembra, od letnjih temperatura na početku meseca proći ćemo kroz sva godišnja doba. Sada ulazimo u fazu jeseni, a zatim ćemo ući u zimsku fazu. Poput vremenskog ringišpila – poručuje Ristić.
Jutarnji mrazevi i sveži dani i noći
Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je da će posle današnje kiše i zahlađenja, narednih dana biti suvo ali svežije, posebno noću i mogući su jutarnji mrazevi.
- Od utorka do kraja nedelje na vreme kod nas uticaće anticiklon dok će sa istoka strujati manja količine hladnog vazduha. Preovlađivaće suvo i pretežno sunčano vreme. Noći će biti vedre i hladnije, ponegde uz pojavu magle i slabog mraza uz minimalne temperature od -3 do 5 stepeni Celzijusa, dok će se dnevni maksimumi uglavnom kretati od 11 do 16 stepeni - kaže Čubrilo.
Manje i osetno pogoršanje vremena do kraja novembra
Mrazevi se očekuju uglavnom van većih gradskih sredina. Krajem nedelje, oko 10. novembra moguće je manje pogoršanje uz naoblačenje i pojavu slabih padavina ponegde. Jutarnji mrazevi bi izostali, a dnevne maksimalne temperature će biti od 7 do 13 stepeni Celzijusa.
- Zonalni, zapadni vetrovi bi oko 10. novembra na kratko mogli biti jači od proseka, dok se prema sredini meseca, a naročito u njegovom drugom delu očekuje njihovo značajno slabljenje. Oko 20. novembra bi moglo da usledi osetnije pogoršanja i zahlađenje - najavio je Čubrilo.
