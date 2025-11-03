UNAPREĐENJE SISTEMA „PRONAĐI ME”: Informacije o nestanku dece dobijaćemo i putem Vajbera

SISTEM „Pronađi me” uskro će dobiti unapređenu verziju, tako što će informacije o nestanku deteta građani dobijati i putem vajbera, potvrdio je Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Foto: MUP

Prema njegovim rečima, nadležni organi naše zemlje sastaće se sa predstavnicima kompanije koja je vlasnik društvene mreže „vajber” radi potpisivanja sporazuma.

To znači da će informacije o nestanku deteta prilikom aktivacije sistema građani dobijati i putem pomenute mreže, što će, napomenuo je Jurić, značajno poboljšati kvalitet rada samog sistema.

Razloga je, kako je istakao, mnogo – pre svega ta mreža ima mogućnost da pošalje oko 500.000 poruka u samo jednom trenutku, a postoji i opcija da se uz tekst pošalje i fotografija deteta, što će dati veliki udeo u spektru informisanosti pojedinca.

Jurić je istakao da očekuje da se uključe i drugi značajni akteri „digitalnog sveta”.

SISTEM TRIPUT AKTIVIRAN

Sistem je zvanično počeo sa radom 25. oktobra 2023. godine, a aktiviran je 26. marta naredne godine kada je nestala dvogodišnja Danka Ilić.

U periodu od dve godine sistem je aktiviran još dva puta kada su, dečak iz Novog Beograda i maloletnica iz Uba, uspešno pronađeni.

U Srbiji u proseku godišnje nestane između 1.300 i 1.500 mališana, što otvara novo pitanje – kada se pokreće sistem?

"Sistem je uveo to da se uključi mnogo više ljudi u potragu – to nije garant da će dete biti pronađeno, ali je velika pomoć jer nije isto da li ima samo 100 policajaca na terenu ili nekoliko hiljada građana koji uz nadzor i smernice policije pomažu da dete bude pronađeno", istakao je direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu za „Politiku”.

Jurić je podsetio da sistem „Pronađi me” ne treba vezivati ili izjednačavati sa policijskom istragom. Napomenuo je da je uloga sistema da podigne svest i informiše građane, a da policija kao i do sada radi svoj posao bez obzira na pokretanje sistema.

„Sve što radimo, pa i samo uvođenje sistema, značajan je doprinos za celokupnu bezbednost dece u Srbiji”, dodao je Jurić.

ISTORIJAT „AMBER ALERTA”

Sredinom januara 1996. godine Amber Hagerman je vozila svoj bicikl na parkingu ispred napuštene prodavnice u Teksasu. Čovek u crnom kombiju je izašao, nasilno uzeo Amber i ugurao je u svoje vozilo. Pet dana kasnije, slučajni prolaznik je pronašao njeno telo u zalivu koji je bio poplavljen nakon oluje. Do danas ubica nije doveden pred lice pravde.

Nedugo nakon sahrane devojčice, meštanka Dijen Simon, pozvala je lokalnu radio-stanicu sa jasnom idejom – kada Nacionalni hidrometeorološki zavod objavi upozorenje zbog vanredne vremenske nepogode, svi televizijski i radio-programi se prekidaju pravljenjem velike buke, zašto ne postoji isti sistem kada je život deteta ugrožen?

Tada je, na njenu inicijativu, nastao sistem „Amber alert”, po čijem uzoru je u našoj zemlji formiran sistem „Pronađi me”.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć