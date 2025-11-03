UNAPREĐENJE SISTEMA „PRONAĐI ME”: Informacije o nestanku dece dobijaćemo i putem Vajbera
SISTEM „Pronađi me” uskro će dobiti unapređenu verziju, tako što će informacije o nestanku deteta građani dobijati i putem vajbera, potvrdio je Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu.
Prema njegovim rečima, nadležni organi naše zemlje sastaće se sa predstavnicima kompanije koja je vlasnik društvene mreže „vajber” radi potpisivanja sporazuma.
To znači da će informacije o nestanku deteta prilikom aktivacije sistema građani dobijati i putem pomenute mreže, što će, napomenuo je Jurić, značajno poboljšati kvalitet rada samog sistema.
Razloga je, kako je istakao, mnogo – pre svega ta mreža ima mogućnost da pošalje oko 500.000 poruka u samo jednom trenutku, a postoji i opcija da se uz tekst pošalje i fotografija deteta, što će dati veliki udeo u spektru informisanosti pojedinca.
Jurić je istakao da očekuje da se uključe i drugi značajni akteri „digitalnog sveta”.
SISTEM TRIPUT AKTIVIRAN
Sistem je zvanično počeo sa radom 25. oktobra 2023. godine, a aktiviran je 26. marta naredne godine kada je nestala dvogodišnja Danka Ilić.
U periodu od dve godine sistem je aktiviran još dva puta kada su, dečak iz Novog Beograda i maloletnica iz Uba, uspešno pronađeni.
U Srbiji u proseku godišnje nestane između 1.300 i 1.500 mališana, što otvara novo pitanje – kada se pokreće sistem?
"Sistem je uveo to da se uključi mnogo više ljudi u potragu – to nije garant da će dete biti pronađeno, ali je velika pomoć jer nije isto da li ima samo 100 policajaca na terenu ili nekoliko hiljada građana koji uz nadzor i smernice policije pomažu da dete bude pronađeno", istakao je direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu za „Politiku”.
Jurić je podsetio da sistem „Pronađi me” ne treba vezivati ili izjednačavati sa policijskom istragom. Napomenuo je da je uloga sistema da podigne svest i informiše građane, a da policija kao i do sada radi svoj posao bez obzira na pokretanje sistema.
„Sve što radimo, pa i samo uvođenje sistema, značajan je doprinos za celokupnu bezbednost dece u Srbiji”, dodao je Jurić.
ISTORIJAT „AMBER ALERTA”
Sredinom januara 1996. godine Amber Hagerman je vozila svoj bicikl na parkingu ispred napuštene prodavnice u Teksasu. Čovek u crnom kombiju je izašao, nasilno uzeo Amber i ugurao je u svoje vozilo. Pet dana kasnije, slučajni prolaznik je pronašao njeno telo u zalivu koji je bio poplavljen nakon oluje. Do danas ubica nije doveden pred lice pravde.
Nedugo nakon sahrane devojčice, meštanka Dijen Simon, pozvala je lokalnu radio-stanicu sa jasnom idejom – kada Nacionalni hidrometeorološki zavod objavi upozorenje zbog vanredne vremenske nepogode, svi televizijski i radio-programi se prekidaju pravljenjem velike buke, zašto ne postoji isti sistem kada je život deteta ugrožen?
Tada je, na njenu inicijativu, nastao sistem „Amber alert”, po čijem uzoru je u našoj zemlji formiran sistem „Pronađi me”.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PIJAN DIVLjAO PO PUTU: Priveden vozač BMW X5
01. 11. 2025. u 19:29
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)