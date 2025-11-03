DETALJNO PO DANIMA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama

NAOBLAČENjE koje je zahvatilo severozapad Srbije, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve uz kišu, lokalne pljuskove sa grmljavinom i pad temperature.

Foto Shutterstock

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najviša dnevna temperatura od 11 stepeni na severozapadu i zapadu do 23 stepena na jugu Srbije gde će posle podne i uveče biti u osetnom padu.

Foto: N: Živanović

Vreme narednih dana

Sutra (04.11.) hladnije. Na severu i zapadu pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U ostalim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 stepena na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni.

Od srede (05.11.) jutra hladna mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a od petka (07.11.) na istoku i u brdsko planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše. Maksimalne temperature u većini mesta od 12 do 18 stepeni.

