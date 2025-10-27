PAO SNEG U OVOM DELU SRBIJE: Evo kada će ponovo vejati i gde
TOKOM prethodne večeri širom Srbije bilo je kiše, a hladni front doneo je i zahlađenje.
U toku noći padavine su se izmestile iznad juga Srbije, a vrlo obilne padavine zahvatile su Kosovo i Metohiju, uz pljuskove sa grmljavinom, navodi meteorolog Đorđe Đurić. Temperature su opale i ispod 10 stepeni.
U toku noći nastavio se pad temperature, a na planinama južne Srbije iznad 1.600–1.800 metara nadmorske visine počeo je da pada sneg. Temperatura se spustila na 0 °C.
Pred jutro sneg je počeo da pada i na najvišim delovima Kopaonika, ali su se zabeleli samo najviši delovi planine i viši delovi staza, uglavnom iznad 1.800 metara.
Prethodno je tokom dana Kopaonik zahvatila veoma obilna kiša, a palo je i više od 40 litara kiše po kvadratnom metru.
Sneg je tek simbolično pao.
Trenutna temperatura iznosi 1 °C. Tokom dana biće suvo, uz delimično razvedranje.
Tokom noći Kopaonik će zahvatiti novi talas padavina, a padaće i sneg. Sneg će potpuno tokom utorka prestati, uz delimično razvedravanje.
Od srede se očekuje osetno toplije vreme.
(Telegraf)
