SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru, moguć i grad (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

25. 10. 2025. u 23:45

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- U toku noći širenje i intenziviranje oblasti sa padavinama, pa se kiša i pljuskovi (ponegde i uz grmljavinu) očekuju u većini regiona u Srbiji.

U nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju i u ostalim regionima. Najniža temperatura od 8 do 11 °S, a najviša od 13 do 17 °S.

DO UTORKA HLADNIJE SA ČESTOM POJAVOM KIŠE. OD SREDE POČETAK POZNOG MIHOLjSKOG LETA ("ZLATNE JESENI")

U ponedeljak (27.10.) ujutro i pre podne prestanak kiše uz delimično razvedravanje tokom dana. Uveče novo naoblačenje, prvo na severozapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima, povremeno uz kišu, a uz dalji pad temperature, kiša će na planinama kratkotrajno preći u sneg.

U utorak (28.10.) i dalje prohladno,ujutro i pre podne uz prestanak padavina. Tokom dana razvedravanje uz umeren i jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama.

Zatim do kraja oktobra (posle 29.10.), ali i početkom novembra malo i umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i sve toplije pa se ponovo očekuju dani sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 °S koji se mogu okarakterisati kao pozno Miholjsko leto ili "zlatna jesen".

Rizik od pojave jutarnjeg mraza najveći je u sredu (29.10.) na jugu i istoku Srbije.

Kratkotrajna kiša biće veoma retka (izolovana) pojava u petak i subotu (31.10- 01.11.). Početkom novembra u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlje pojačanje južnog i jugoistočnog vetra (košave). - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

