ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Koliko je popularna e-kupovina i zašto svaki treći građanin nema kompjuter

V.N.

25. 10. 2025. u 21:04

RAČUNAR poseduje 71,7 odsto domaćinstava u Srbiji, mobilni telefon 95,8 odsto, 95,5 odsto televizor, dok 90,1 odsto domaćinstava ima internet priključak, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku.

Foto Shutterstock

Kada je reč o korišćenju računara i interneta u poslednja tri meseca, računar je koristilo 71,8 odsto ispitanika, internet 90,0 odsto, a na pitanje koliko su često, u proseku, koristili internet u ovom periodu, 89,8 odsto ispitanika odgovorilo je - više puta u toku dana.

Istraživanje je sprovedeno u februaru na uzorku od 2.800 građana, uzrasta između 16 i 74 godine a pokazalo je da više od 84 odsto internet populacije ima nalog na društvenim mrežama(facebook, twitter).

Analiza odgovora ispitanika prema polu je pokazala da je u poslednja tri meseca 91,4 odsto muškaraca a 88,7 odsto žena koristilo internet.

Za kupovinu odnosno poručivanja preko interneta, u tri meseca koja su prethodila istraživanju, odlučilo se 53,6 odsto korisnika interneta.

Najveći broj korisnika putem interneta kupuje karte za kulturna ili druga dešavanja (bioskop, koncerti, sajmovi) - 24,1 odsto a internet bankarstvo koristilo je 41,6 odsto ispitanika koji su koristili internet.

