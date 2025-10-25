"JEDNA DOSTOJANSTVENA GRAĐANSKA INICIJATIVA": Građani složno ustali protiv blokada (VIDEO)

VELIKI broj građana Srbije danas je izašao da podrži veliki narodni skup protiv blokada.

Foto: Novosti

- Tek sam se nedavno pridružila skupovima protiv blokada jer oni po meni nisu samo to, oni su ogroman broj ljudi iz čitave Srbije koji su protiv želje pojedinca da zaustave bolje sutra. Učesnici današnje šetnje su borci za budućnost svakog od nas, jedna dostojanstvena građanska inicijativa - rekla je jedna od sugrađanki.

Ipak, ovo nisu svi komentari građana, još jedna sugrađanka iznela je svoje viđenje skupa protiv blokada:

- Danas prisustvujem šetnji zato što sam primetila da početkom skupova protiv blokada socijalna klima u Srbiji se znatno promenila na bolje - navela je druga sugrađanka.

Ostale izjave građana možete da pogledate u linku ispod: