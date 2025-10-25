POLICIJA NIKAD STROŽIJA, KAZNE PAPRENE: 17 najvažnijih stavki novog Zakona o saobraćaju

SRBIJA uskoro dobija novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, ali sa mnogo strožijim kaznama.

Nulta tolerancija će biti na alkohol, postojaće digitalni vozački dosije, ukida se probna vozačka dozvola, strožije kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece - samo je deo izmena u Zakonu.

- Svake godine policija u Srbiji napiše oko 1,5 miliona prekršajnih prijava, a imamo 3,3 miliona vozača. To znači da smo sankcionisali skoro svakog drugog vozača. Policija zadrži oko 10.000 vozača koji imaju više od 1,2 promila alkohola u krvi, a čak 56.000 vozi pod dejstvom alkohola. Zbog toga moramo da donesemo jednostavan, efikasan i primenljiv zakon koji daje rezultate - rekao je za "Blic" načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, govoreći o radu na izradi Nacrta novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i dodao:

- Ovo je jedan od najsloženijih i najobimnijih zakona, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja, naročito ako znamo da godišnje u Srbiji pogine oko 500 ljudi. To je broj koji bi svakoga morao da zabrine - kaže Lakićević.

On je rekao i kada se može očekivati da Predlog zakona nađe pred narodnim poslanicima.

- Sada smo završili deo koji se odnosi na pravila saobraćaja, i time je urađeno više od 60 odsto zakona. Ono što je preostalo da se dovrši odnosi se na sankcije, vozila i vozače - a time ćemo se baviti tek nakon što kompletno završimo deo o pravilima saobraćaja. U ovom trenutku se nadam da ćemo do kraja godine imati Nacrt zakona - priča pukovnik policije za "Blic".

Kada će se nacrt naći u skupštinskoj proceduri

Iako je ideja bila da Nacrt zakona bude već gotov, prođe javnu raspravu, Vladu i nađe se pred poslanicima u Skupštini, to se još nije desilo.

Šta je sve planirano da se uđe u Nacrt novog Zakona: Ukidanje probne vozačke dozvole

Trajno oduzimanje vozila

Automatski nadzor saobraćaja

"Zeleni bonusi"

Digitalni vozački dosije

Mobilni tehnički pregledi vozila

Nulta tolerancija na alkohol

Povećanje visine kazni

Zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju

Edukacija za mlade vozače

Zdravstveni pregled za vozače

Vozila sa prvenstvom prolaza

Upotreba naprednih tehnologija u vozilima

Pravila za autonomna vozila

Propisi za bicikliste

Stroža kontrola na pružnim prelazima

Veća odgovornost za vozače kamiona i autobusa

- Planirano je da posao završimo do septembra ili oktobra ove godine, ali to se, zbog aktuelne situacije, nije desilo. Zakon se ne može očekivati pre marta 2026. godine, jer će javna rasprava trajati najmanje 20 do 30 dana - ocenjuje Lakićević.

