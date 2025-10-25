I DALJE NEMA RADMILE MICKIĆ (70) IZ ĆUPRIJE: Izašla u šetnju iz porodične kuće i gubi joj se svaki trag

PORODICA Mickić iz Ćuprije od juče traga za Radmilom, vitalnom ženom od sedamdeset godina, koja je u petak oko 14 sati izašla iz porodične kuće u centru grada da prošeta, kako to inače čini, i nije se vratila ni posle nekoliko sati.

Foto: Privatna arhiva

Radmila je u trenutku napuštanja kuće imala na sebi crnu jaknu i trenerke, a u šetnju je krenula u klompama, bez mobilnog telefona i novčanika, pa su zabrinuti suprug i sinovi već iste večeri njen nestanak prijavili policiji koja je takođe krenula u potragu.

- Ona bukvalno svakog dana poslednjih petnaestak godina izlazi i dugo šeta, prelazi po više kilometara, ali nikada se do sada nije izgubila. Brzo se kreće i ne koristi pomagala, niti pije lekove. Relativno je zdrava, mada je pre petnaetak godina imala dva vezana moždana udara. Ipak, budući da je moja baka imala demenciju, bojim se da nije bilo nekog „okidača“, te da je majka možda ipak negde zalutala, kao što joj se jednom to desilo u Nišu – kaže zabrinuto jedan od Radmilinih sinova.

On ističe da su je tražili cele prethodne noći i danas, ne samo po Ćupriji i pored reke, već i u susednom Paraćinu i Jagodini, ali bez rezultata.

- Nema ulice u koju nisam zašao i više nemam nikakvu ideju gde bi majka mogla biti. Čim mi je otac sinoć oko 19.30 javio da se još kući nije vratila, krenuo sam u potragu, ali ništa – zabrinut je naš sagovornik.

Porodica i prijatelji mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju Radmile Mickić ili je prepoznaju po fotografiji - da o tome obaveste najbližu policijsku stanicu ili jave na broj 061/174-58-15.