TAJNA IKONE SVETE PETKE: Ovako je pravilno treba postaviti u kući da donese blagoslov
IDEALNO je napraviti mali molitveni kutak sa svećnjakom, kandilom i svetim knjigama.
Izbor ikone Svete Petke u domu nije samo puka tradicija – to je čin vere i želja za zaštitom porodice. Sveta Petka, poznata i kao Prepodobna mati Paraskeva, vekovima simbolizuje nadu, mir i duhovnu snagu, posebno za žene, bolesne i siromašne.
Kako izabrati pravu ikonu
Najpoželjnije su ručno oslikane ili u duborezu, izrađene od drveta jasena ili prirodnog kamena. Vizantijski stil sa zlatnim detaljima ističe njenu duhovnu moć. Veličina ikone treba biti takva da bude vidljiva, ali da ne dominira prostorom – idealno 30–45 cm. Njena svrha je zaštita porodice, zdravlje ukućana i blagostanje doma.
Izgled i simbolika
Sveta Petka je obično prikazana stojeći, sa spokojnim, milosrdnim izrazom lica. Odeća je jednostavna, u tamnijim tonovima sa zlatnim detaljima. U rukama drži knjigu, svitak ili krst, ponekad sklopljene ruke u molitvi. Aureola oko glave simbolizuje svetost i blagoslov, a pozadina ikone ističe njen lik.
Gde i kako postaviti ikonu
Tradicionalno se stavlja na istočni zid, ali centralno i vidljivo mesto u dnevnoj sobi ili trpezariji takođe je prihvatljivo. Nikada je ne postavljajte u kuhinji, kupatilu ili iza nameštaja. Idealno je napraviti mali molitveni kutak sa svećnjakom, kandilom i svetim knjigama – tako ikona postaje centar duhovnog mira i topline u domu.
Briga o ikoni
Pre postavljanja osvetite je u crkvi ili uz molitvu kod kuće. Održavajte je suvom, mekom krpom, bez hemikalija. Ikona Svete Petke nije samo ukras – ona je svetionik nade i zaštite za sve ukućane i simbol povezanosti sa tradicijom i duhovnim nasleđem.
Ako želite da ikona donese pravi blagoslov, poštujte ova pravila – greška u izboru ili postavljanju može oslabiti njenu zaštitničku moć.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
DO PONOĆI OBAVEZNO URADITE OVO: Sutra slavimo tri sveta mučenika, dva običaja ih prati
24. 10. 2025. u 21:08
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)