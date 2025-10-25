TAJNA IKONE SVETE PETKE: Ovako je pravilno treba postaviti u kući da donese blagoslov

IDEALNO je napraviti mali molitveni kutak sa svećnjakom, kandilom i svetim knjigama.

Foto: spc.rs/ Shutterstock

Izbor ikone Svete Petke u domu nije samo puka tradicija – to je čin vere i želja za zaštitom porodice. Sveta Petka, poznata i kao Prepodobna mati Paraskeva, vekovima simbolizuje nadu, mir i duhovnu snagu, posebno za žene, bolesne i siromašne.

Kako izabrati pravu ikonu

Najpoželjnije su ručno oslikane ili u duborezu, izrađene od drveta jasena ili prirodnog kamena. Vizantijski stil sa zlatnim detaljima ističe njenu duhovnu moć. Veličina ikone treba biti takva da bude vidljiva, ali da ne dominira prostorom – idealno 30–45 cm. Njena svrha je zaštita porodice, zdravlje ukućana i blagostanje doma.

Izgled i simbolika

Sveta Petka je obično prikazana stojeći, sa spokojnim, milosrdnim izrazom lica. Odeća je jednostavna, u tamnijim tonovima sa zlatnim detaljima. U rukama drži knjigu, svitak ili krst, ponekad sklopljene ruke u molitvi. Aureola oko glave simbolizuje svetost i blagoslov, a pozadina ikone ističe njen lik.

Gde i kako postaviti ikonu

Tradicionalno se stavlja na istočni zid, ali centralno i vidljivo mesto u dnevnoj sobi ili trpezariji takođe je prihvatljivo. Nikada je ne postavljajte u kuhinji, kupatilu ili iza nameštaja. Idealno je napraviti mali molitveni kutak sa svećnjakom, kandilom i svetim knjigama – tako ikona postaje centar duhovnog mira i topline u domu.

Briga o ikoni

Pre postavljanja osvetite je u crkvi ili uz molitvu kod kuće. Održavajte je suvom, mekom krpom, bez hemikalija. Ikona Svete Petke nije samo ukras – ona je svetionik nade i zaštite za sve ukućane i simbol povezanosti sa tradicijom i duhovnim nasleđem.

Ako želite da ikona donese pravi blagoslov, poštujte ova pravila – greška u izboru ili postavljanju može oslabiti njenu zaštitničku moć.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć