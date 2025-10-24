MITROPOLIT FOTIJE MILATOVIĆU: Amfilohije nije bio to što Vi govorite

MITROPOLIT zvorničko-tuzlanski Fotije poručio je danas da je blaženopočivši mitropolit Amfilohije bio veliki jerarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) i čovek za večnost koji je smatrao da su Srbija i Crna Gora jedno, istakavši da neće proći crnogorstvovanje predsednika Crne Gore Jakova Milatović koji lažno pokušava da ga predstavi kao Crnogorca.

Mitropolit Fotije navodi da Milatović u crnogorstvovanju svega i svačega, pokušava da i blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija proglasi Crnogorcem, dok za litije tvrdi da su tobože pokrenute da bi se samostalnost Crne Gore učvrstila što je čista laž.

Vladika Fotije ističe da blaženopočivši mitropolit Amfilohije za sebe nikada nije rekao da je Crnogorac, barem ne u smislu kakvim ga želi predstaviti Milatović.

Mitropolit Fotije ukazuje da Milatović u obraćanju povodom pet godina od upokojenja mitropolita Amfilohija javno obznani svima da je ovaj veliki čovek SPC "Crnogorac i samo Crnogorac".

"Pročitavši ovo Milatovićevo obraćanje, čudom sam se čudio šta čitam i šta čujem: da je Amfilohije samo Crnogorac i da je `slavu Crne Gore proneo po svetu`. Drugo, po Milatoviću, da Amfilohije ništa nije činio 2006. godine da spreči odvajanje Crne Gore od Srbije. Treće, da je Amfilohije i litije pokrenuo 2019/20. da bi samostalnost Crne Gore potvrdio i što više je od Srbije udaljio, a da Crna Gora prihvati politiku - Evropa sad", naveo je mitropolit Fotije i istakao:

"Ovo se ne može drugačije razumeti nego kao crnogorstvovanje svega i svačega i svega svakoga, pa i mitropolita Amfilohija. Ako je i od Milatovića, mnogo je".

Mitropolit Fotije navodi da kao bivši student blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija mora reći istine radi da je ovog duhvnika upoznao mnogo pre nego Milatović.

"On je bio naš profesor i učitelj, i koliko se ja sećam, a to mogu potvrditi generacije i generacije studenata Teološkog fakulteta u Beogradu, koji se nalazio preko puta Patrijaršije, da Amfilohije nikada za sebe nije rekao da je Crnogorac, u smislu kakvim ga želi predstaviti uvaženi Milatović", napominje mitropolit Fotije.

Mitropolit Fotije ističe da je blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija upoznao 80-tih godina prošlog veka, kada se on kao doktor teologije vratio u Srbiju i postao profesor na Teološkom fakultetu.

"Nama je najčešće predavao dva predmeta `Uvod u bogoslovlje` i `Katihetiku`, odnosno `Osnove pravoslavnog vaspitanja i obrazovanja`. Amfilohije je već tada bio čovek koji je tu Milatovićevu crnogorstvujušču priču nadišao, nadišao svojim životom, asketskim podvigom i isihazmom", ukazao je mitropolit Fotije.

Mitropolit zvorničko-tuzlanski precizira da je isihazam pravoslavno duhovno iskustvo u Hristu, koje kaže da je čovek stvorenje za večnost i da je kruna njegove vere, podviga i usavršavanja - dostizanje oboženja ličnosti (teosis).

"Amfilohije je bio učitelj toga puta i te istine, i to ne teorijski predavač, nego opitni isihasta. On je bio čovek koji je isihazmom živeo i o njemu je svedočio. Koliko je to daleko od Milatovićevog crnogorstvovanja, reći ću, koliko nebo od zemlje", istakao je mitropolit Fotije.

Ako neko ne zna blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, a želi u ovo naše vreme da ga upozna, ističe vladika Fotije, treba da pročita besedu koju je izrekao još 1979. godine u manastiru Ćelije na sahrani svoga duhovnog oca avve Justina Ćelijskog - Srpskoga proroka Jeremije, Srbina iz Vranja, rođenog u uglednoj i čestitoj porodici Popovića.

"Ta beseda promače našem Milatoviću kao i mnogo toga drugoga iz života Amfilohijevog. Zato Milatovićevo crnogorstvovanje neće proći. Crkva ima dublje i šire pamćenje od onog istorijskog, političkog i zemaljskog", poručio je, između ostalog, mitropolit Fotije, prenosi Srna.

U svemu što je Milatović rekao, ističe mitropolit Fotije, vidi se pokušaj da se jedan veliki čovek SPC proglasi Crnogorcem i da postane kao groš.

