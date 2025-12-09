Društvo

NEMAČKI AVION KRUŽI IZNAD PRIŠTINE: Popaljeni svi alarmi

В.Н.

09. 12. 2025. u 18:08

Nemački vojni avion već satima kruži iznad regiona jer zbog guste magle ne može da sleti na Međunarodni aerodrom "Adem Jašari", potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije.

Foto: Profimedia

Driton Ujkani iz Agencije za vazdušnu navigaciju (ASHNA) izjavio je da avion nema posadu sertifikovanu za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti, zbog čega se procedura produžava.

- Nemački vojni avion ne može da sleti u Prištinu jer nema osoblje sertifikovano za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti - rekao je Ujkani za Kohu.

- Ostali letovi se odvijaju normalno - navodi Ujkani.

Portal Koha nije ni od prištinskog aerodroma uspeo da dobije informaciju o tome da li će i kada nemački avion sleteti.

Prema podacima servisa "#Flightradar24", avion nemačke vojske poleteo je iz Berlina još u 8:40.

(Kosovoonline)

