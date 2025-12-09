NEMAČKI AVION KRUŽI IZNAD PRIŠTINE: Popaljeni svi alarmi

Nemački vojni avion već satima kruži iznad regiona jer zbog guste magle ne može da sleti na Međunarodni aerodrom "Adem Jašari", potvrđeno je iz Agencije za usluge vazdušne navigacije.

Foto: Profimedia

Driton Ujkani iz Agencije za vazdušnu navigaciju (ASHNA) izjavio je da avion nema posadu sertifikovanu za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti, zbog čega se procedura produžava.

- Nemački vojni avion ne može da sleti u Prištinu jer nema osoblje sertifikovano za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti - rekao je Ujkani za Kohu.

- Ostali letovi se odvijaju normalno - navodi Ujkani.

Portal Koha nije ni od prištinskog aerodroma uspeo da dobije informaciju o tome da li će i kada nemački avion sleteti.

Prema podacima servisa "#Flightradar24", avion nemačke vojske poleteo je iz Berlina još u 8:40.

(Kosovoonline)