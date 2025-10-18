Društvo

STIŽE NAJHLADNIJA ZIMA U POSLEDNJIH 20 GODINA! Prognoza meteorologa Nedeljka Todorovića

V.N.

18. 10. 2025. u 10:02

METEOROLOG Nedeljko Todorović govorio je o temperaturama kakve nas očekuju u ostatku jeseni, a onda otkrio da sledi zima koja bi mogla biti najhladnija u poslednjih 20 godina.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

 - Kako odmiče kalendar, ulazimo u poznu jesen kada je daleko veća verovatnoća od padavina, vetra, magle... Septembar je ove godine bio natprosečno topao, noćne temperature bile su visoke. To je bilo pozno leto. Međutim, oktobar je presekao i nalazimo se u središnjem delu jeseni, za razliku od prošle godine kad je u oktobru bilo toplije - rekao je Todorović.

O tome da li bi ove godine trebalo da strahujemo od hladnije zime nego inače, Todorović kaže:

- Varijanta hladnije zime ponavlja se jednom u 10 do 12 godina, a da budem precizniji, svake 21. ili 22. godine. Ova zima, kao i naredna, upravo su 21. i 22. Velika je verovatnoća da će se javiti hladnija zima, ali ne cela, već jedan hladniji mesec.

(Kurir)

