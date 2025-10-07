"STIŽE ZIMA KAKVU NISMO IMALI GODINAMA" Upozorenje Ivana Ristića - Može sve da zaledi, temperatura će ići i do -15
IVAN Ristić govorio je o predstojećoj zimi, upoređujući je sa onom 2016. godine i izostankom Miholjskog leta.
Stručnjaci i meteorolozi upoređuju trenutni period sa prethodnim godinama i nazivaju ga najhladnijim početkom jeseni u poslednjih nekoliko sezona. Sneg na planinama pogodio je Srbiju i paralisao okolna naselja, a u ostatku zemlje temperature su drastično pale, praćene većom količinom kišnih padavina.
Ivan Ristić izneo je zabrinjavajuću prognozu o predstojećoj zimi.
- Sledeće nedelje najverovatnije sledi još jedna epizoda snega na planinama. Miholjsko leto će ove godine izostati, biće Miholjska jesen. Liči na 2016. godinu, jedina godina da je izostalo. Sve je bilo zaleđeno, postoji opasnost da se to desi i ove godine, reke i slično. To su temperature od -10 do -15 stepeni u jutarnjim časovima i to na većem području, govorim o nižim predelima - objašnjava Ristić.
Sneg u Beogradu i Vojvodini
Ristić je otkrio kada ostatak Srbije može da očekuje snežne padavine.
- U novembru bi već trebalo da padne sneg u Beogradu i Vojvodini, najraniji datum snežnog pokrivača u nižim predelima Srbije je 23. novembar. Mislim da će ove godine biti dosta naleta hladnog arktičkog vazduha. Da se ovo što sada imamo desilo mesec dana kasnije, mi bi bili zavejani u Beogradu.
