EVO U KOLIKO TAČNO SATI KREĆE OLUJA: "Monstrum" iz Hrvatske donosi najjači udar nevremena u Srbiju, ovaj deo zemlje prvi na udaru
METEOROLOG Ivan Ristić upozorio je građane na izraženo nevreme koje će Srbiju sutra pogoditi još pre podneva i zahvatiti veći deo zemlje. Prema njegovim rečima, oko 11 sati očekuje se "najjači udar", nakon što se u Zlatiborskom okrugu formira olujni oblak, koji će se zatim premeštati ka centralnim krajevima Srbije.
- Doći će do razvoja olujnog oblaka koji će usloviti nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Ovaj sistem će se kretati ka centralnoj Srbiji, a u popodnevnim časovima, između 15 i 17 sati, počeće da slabi - naveo je Ristić za medije.
Sudaraju se afrički anticiklon i polarni vrtlog
Kako objašnjava, do nepogoda dolazi zbog sudara afričkog anticiklona i polarnog vrtloga, što stvara uslove i za formiranje manje superćelijske oluje.
Nevreme će u Srbiji trajati od 11 do 15 časova, ali tu neće biti kraj. Prema Ristićevim rečima, u popodnevnim satima Srbiju će pogoditi i sekundarni front.
- Očekuje se da drugi, slabiji front zahvati delove Vojvodine i Beograd, donoseći nove pljuskove i grmljavinu - dodaje meteorolog.
U Srbiju stiže monstrum iz Hrvatske
Kako se može videti na sajtu Vreme radar, najjači udar nevremena u Srbiju stiže upravo iz Hrvatske, kojom je "monstrum" protutnjao još juče. Iz Zagreba nevreme će se prvo spustiti u Bosnu, a zatim se očekuje da oluja oko 11 časova najpre pogodi Beograd, a zatim i Rumu, Inđiju, Pančevo, Smederevo, Smederevsku Palanku, Zrenjanin i Sremsku Mitrovicu.
Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode koje će već večeras zahvatiti deo Srbije.
Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i olujne udare, lokalno će pasti i grad.
- Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti - upozoravaju.
Iz RHMZ-a napominju i da će za konkretne lokacije nevremena meteorolozi izdavati hitna upozorenja sat do dva unapred.
(Blic)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
OD OVOG DATUMA JE MOGUĆ KRAJ LETA U SRBIJI: Stiže nagla promena vremena
21. 08. 2025. u 08:37
DANAS VRELO, A EVO KADA KREĆE PAD TEMPERATURE! Ovo je detaljna prognoza za naredne dane
20. 08. 2025. u 08:20
U CELOJ SRBIJI UPALjEN METEO ALARM: Vrućina ne popušta - od ovog dana preokret vremena
15. 08. 2025. u 08:15
OVA DVA GRADA TRENUTNO NAJTOPLIJA: Izmereno 39 stepeni - toplotni talas prži
11. 08. 2025. u 15:38
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)