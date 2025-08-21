Društvo

EVO U KOLIKO TAČNO SATI KREĆE OLUJA: "Monstrum" iz Hrvatske donosi najjači udar nevremena u Srbiju, ovaj deo zemlje prvi na udaru

Dimitrije Krsmanović

21. 08. 2025. u 16:09

METEOROLOG Ivan Ristić upozorio je građane na izraženo nevreme koje će Srbiju sutra pogoditi još pre podneva i zahvatiti veći deo zemlje. Prema njegovim rečima, oko 11 sati očekuje se "najjači udar", nakon što se u Zlatiborskom okrugu formira olujni oblak, koji će se zatim premeštati ka centralnim krajevima Srbije.

ЕВО У КОЛИКО ТАЧНО САТИ КРЕЋЕ ОЛУЈА: Монструм из Хрватске доноси најјачи удар невремена у Србију, овај део земље први на удару

Unsplash

- Doći će do razvoja olujnog oblaka koji će usloviti nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Ovaj sistem će se kretati ka centralnoj Srbiji, a u popodnevnim časovima, između 15 i 17 sati, počeće da slabi - naveo je Ristić za medije.

Sudaraju se afrički anticiklon i polarni vrtlog

Kako objašnjava, do nepogoda dolazi zbog sudara afričkog anticiklona i polarnog vrtloga, što stvara uslove i za formiranje manje superćelijske oluje.

Nevreme će u Srbiji trajati od 11 do 15 časova, ali tu neće biti kraj. Prema Ristićevim rečima, u popodnevnim satima Srbiju će pogoditi i sekundarni front.

- Očekuje se da drugi, slabiji front zahvati delove Vojvodine i Beograd, donoseći nove pljuskove i grmljavinu - dodaje meteorolog.

Foto: Printscreen

 

U Srbiju stiže monstrum iz Hrvatske

Kako se može videti na sajtu Vreme radar, najjači udar nevremena u Srbiju stiže upravo iz Hrvatske, kojom je "monstrum" protutnjao još juče. Iz Zagreba nevreme će se prvo spustiti u Bosnu, a zatim se očekuje da oluja oko 11 časova najpre pogodi Beograd, a zatim i Rumu, Inđiju, Pančevo, Smederevo, Smederevsku Palanku, Zrenjanin i Sremsku Mitrovicu.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode koje će već večeras zahvatiti deo Srbije.

Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i olujne udare, lokalno će pasti i grad.

- Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti - upozoravaju.

Iz RHMZ-a napominju i da će za konkretne lokacije nevremena meteorolozi izdavati hitna upozorenja sat do dva unapred.

Fudbal
