Društvo

JUTRO VEDRO I HLADNO, TOKOM DANA PROLAZNO NAOBLAČENJE UZ KRATKOTRAJNI SNEG: Vremenska prognoza za utorak, 30. decembar 2025

В.Н.

30. 12. 2025. u 00:05

JUTRO vedro uz slab i umeren mraz, a tokom dana će doći do prolaznog naoblačenja, ponegde uz kratkotrajni pljusak snega.

ЈУТРО ВЕДРО И ХЛАДНО, ТОКОМ ДАНА ПРОЛАЗНО НАОБЛАЧЕЊЕ УЗ КРАТКОТРАЈНИ СНЕГ: Временска прогноза за уторак, 30. децембар 2025

Foto: Milena Anđela

Najniža temperatura od -9 do 0, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.

Prolazno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne i centralne delove, posle podne proširiće se i na južne predele Srbije.

Ponegde se očekuje kratkotrajan pljusak snega i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni vetar, na istoku povremeno i sa olujnim udarima.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu jutro vedro uz slab mraz. Pre podne i sredinom dana očekuje se prolazno naoblačenje koje će ponegde u višim delovima grada (Avala i Kosmaj), usloviti kratkotrajno pljusak snega, ali će posle podne biti pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura u od -5 do -2, a najviša dnevna oko 4 stepena.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 6. januara, u sredu (31. decembra) biće osetno hladnije. Pre podne na severu biće sunčano, u ostalim predelima oblačno, a u oblasti Homolja povremeno sa slabim snegom. Posle podne se očekuje novo naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći u Vojvodini tek ponegde uz kratkotrajno provejavanje slabog snega.

U četvrtak, posle oblačnog jutra, tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Od petka će biti promenljivo uz umeren i jak južni vetar koji će ponegde dostizati i olujne udare, i osetno toplije uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 10 do 16 stepeni, u zapadnoj Srbiji za vikend i do 18 stepeni.

Kiša se mestimično očekuje u petak, kao i početkom sledeće sedmice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREKO GLAVE MI JE... Saša o svađi sa Eminom: Čestitam joj!

"PREKO GLAVE MI JE..." Saša o svađi sa Eminom: "Čestitam joj!"