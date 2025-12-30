JUTRO VEDRO I HLADNO, TOKOM DANA PROLAZNO NAOBLAČENJE UZ KRATKOTRAJNI SNEG: Vremenska prognoza za utorak, 30. decembar 2025
JUTRO vedro uz slab i umeren mraz, a tokom dana će doći do prolaznog naoblačenja, ponegde uz kratkotrajni pljusak snega.
Najniža temperatura od -9 do 0, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.
Ponegde se očekuje kratkotrajan pljusak snega i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima.
Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni vetar, na istoku povremeno i sa olujnim udarima.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu jutro vedro uz slab mraz. Pre podne i sredinom dana očekuje se prolazno naoblačenje koje će ponegde u višim delovima grada (Avala i Kosmaj), usloviti kratkotrajno pljusak snega, ali će posle podne biti pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni vetar.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 6. januara, u sredu (31. decembra) biće osetno hladnije. Pre podne na severu biće sunčano, u ostalim predelima oblačno, a u oblasti Homolja povremeno sa slabim snegom. Posle podne se očekuje novo naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći u Vojvodini tek ponegde uz kratkotrajno provejavanje slabog snega.
U četvrtak, posle oblačnog jutra, tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Od petka će biti promenljivo uz umeren i jak južni vetar koji će ponegde dostizati i olujne udare, i osetno toplije uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 10 do 16 stepeni, u zapadnoj Srbiji za vikend i do 18 stepeni.
Kiša se mestimično očekuje u petak, kao i početkom sledeće sedmice.
