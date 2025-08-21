PREMIJERA FILMA „VREME TERORA 2“ U PRODUKCIJI CZDS VEČERAS NA MALIM EKRANIMA

Kada se zlo ohrabri, a država zaćuti – nastupa vreme terora. Ali kada država progovori, to vreme se završava!

Foto: Printskrin

Bilo je to vreme kada je ulica postala sudnica, a presude se izricale pre nego što je istina dobila priliku da govori. Vreme u kojem su kamere prenosile sliku nasilja, a iza njih je stajala precizno režirana mašinerija obmane.

Ko je režirao haos na ulicama?

Kako su blokade postale oružje protiv naroda?

Zašto su oni, koji su se zaklinjali u demokratiju, posegnuli za silama i pretnjama?

„Vreme terora 2“ otkriva operaciju u kojoj ništa nije prepušteno slučaju – od finansijskih tokova koji su hranili protestnu infrastrukturu, do skrivenih centara moći koji su pokušali da paralizuju državu.

Paralele sa događajima u Odesi 2014. godine su zastrašujuće jasne. Tada je političko neslaganje pretvoreno u lov na neistomišljenike, u progon koji je završio u plamenu zgrade Doma sindikata, dok su kamere beležile ljude koji gore i trijumf mržnje. Danas u Srbiji vidimo isti obrazac – medijski linč, demonizaciju, nasilne blokade i pokušaj da se neistomišljenici gurnu u politički i društveni zapećak. Ono što je u Odesi postala krvava realnost, ovde pokušava da se predstavi kao „pravo na protest“.

Kroz ekskluzivne snimke, svedočenja i bezbednosne analize, film beleži trenutak kada se država našla pred izborom: povući se pred nasiljem ili udariti silom zakona!

Oni koji su verovali da će strahom zavladati, shvatili su da postoji sila veća od njihovih barikada – sila naroda okupljena oko svojih institucija.

Sila akcije je krenula – sila reakcije ju je zaustavila. I na kraju, giljotina zakona je pala!

Premijeru filma pogledajte večeras na televiziji B92 u 22.15 i na Prvoj TV u 23 časa.