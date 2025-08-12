TEMPERATURE U PADU ZA VIŠE OD 10 STEPENI: Ovog datuma nas očekuje zahlađenje

NASTAVLjA se tropski toplo vreme u Srbiji. Vikend je doneo temperature od 40 stepeni.

Foto: Novosti

Juče je usledio prodor hladnog fronta do severa i zapada Srbije, pa su temperature bile u padu za 5 do 8 stepeni, dok je na jugu i istoku bilo i dalje vrelo, uz temperature od skoro 40 stepeni.

Danas, iako vedro i tropski toplo, biće u celoj zemlji malo ugodnije. Maksimalna temperatura biće od 30 na severu do 37 na jugu Srbije, u Beogradu do 32°C.

Od sutra ponovo sledi priliv vrele vazdušne mase, pa će ponovo u svim predelima biti veoma toplo, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura u većini predela prelaziće 35 stepeni.

Sledeć sedmice na istoku i jugoistoku Srbije temperature će ponovo ići do 40 stepeni.

Od sutra pa narednih nekoliko dana u Srbiji će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i veoma jak, na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja i sa olujnim udarima.

S obzirom na veoma toplo i veoma suvo vreme, postojaće dodatna opasnost od požara na otvorenom, a u prilog tome ići će i jak vetar, tako da nikako ne treba paliti vatru na otvorenom.

Prema trenutnim prognozama, 23. avgusta do severa i zapada Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz pad temperatura na 30 stepeni, u Vojvodini i niže, dok će na jugu i istoku i dalje ostati vrelo.

U svim predelima znatno ugodnije 24. avgusta. Na severu i zapadu Srbije temperature će biti od 25 do 29 stepeni, dok će na jugu i istoku biti i dalje iznad 30, ali niže u odnosu na prethodne dane.

Za sada je veoma rano da se precizira da li će ovo osveženje biti praćeno i padavinama, tako da se za sada bar do tog perioda, pored vrelog, očekuje i veoma suvo vreme.



S obzirom da se narednih deset dana očekuje veoma izražen toplotni talas, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Telegraf)

