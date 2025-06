POČEO PRVI PRAVI LETNJI TOPLOTNI TALAS: Temperatura skače na 36 stepeni, spremite se za tropske noći - prognoza za celu nedelju (MAPE)

SA početkom klimatološkog leta, od 1. juna u Srbiji je počela da raste temperatura vazduha i prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) prvu dekadu juna obeležiće prvi letnji toplotni talas i pretežno sunčano vreme. Od danas, 3. juna, do kraja sedmice, 8. juna, biće od 32 do 36 stepeni Celzijusovih.

Kolebanja temperature, tropski dani i noći

- Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža, uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni, dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije – najavio je RHMZ.

U centralnim delovima Beograda nakon 3. juna očekuje se pojava tropskih noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 21 stepen.

Upozorenja Instituta "Batut"

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" najavio je toplotni talas na teritoriji Srbije za period od 2. do 11. juna.

- U narednih deset dana se očekuje pojava toplotnog talasa na teritoriji Beograda i južnobanatskog okruga, u periodu od 5. do 8. juna prognozirane vrednosti maksimalne temperature biće u domenu opasne pojave kao i 11. juna na teritoriji Beograda i južnobanatskog okruga, od 5. juna na području severnobačkog okruga, a 8. juna na području severnobačkog, severnobanatskog, srednjebanatskog i pomoravskog okruga, dok će u kategoriji potencijalno opasne pojave biti u periodu od 3. do 8. juna, kao i 11. juna na severu, istoku i delovima zapadne, centralne i južne Srbije.

Žuta tabela - potencijalno opasni vremenski uslovi

Ako su polja na tabeli žuta, znači da je u pitanju potencijalno opasna pojava.

- Slabi su izgledi za pojavu ekstremnih pojava, koje bi mogle značajnije da poremete bazičnu fiziološku ravnotežu organizma. U ovoj zoni termalnog komfora neophodno je preduzimanje mera prevencije, u slučaju namenskog izlaganja spoljašnjim mikroklimatskim uslovima, poput:

povišene temperature vazduha

visokog procenta relativne vlažnosti vazduha

smanjene brzine strujanja vazduha

povećanog indeksa UV zračenja

Postoji potencijalna opasnost od sunčanice i toplotne iscrpljenosti.

Mere prevencije:

Neophodna je nadoknada tečnosti, odnosno održavanje termoregulacije unosom dovoljne količine tečnosti, kako pre, tako i u toku trajanja izloženosti povišenoj ambijentalnoj temperaturi, bez obzira na subjektivni osećaj žeđi

Izbegavanje alkohola i previše kafe i šećera

Treba uzimati manje, a češće obroke, i izbegavati hranu hranu sa visokim sadržajem proteina.

Odeća bi trebalo da je od prirodnih tkanina velike poroznosti za vazduh, zbog olakšanog isparavanja znoja i uticaja ubrzanog vazdušnog strujanja u intimnoj zoni

Narandžasta boja - opasni vremenski uslovi

Narandžasto polja u tabeli znači da se u tim mestima očekuje vreme rizično po zdravlje.

- Povećana verovatnoća za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa, naročito kod osetljivih populacionih grupa - mala deca, trudnice, stari, hronično oboleli pacijenti. Pod posebnim rizikom su osobe sa narušenim integritetom svih slojeva kožnog tkiva, odnosno poremećajem mehanizma evaporacije nagomilane toplote (opekotine) - navodi se na sajtu "Batuta".

7 do 10 stepeni toplije od proseka

Meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, navodi da će se tokom prvih 10 dana juna maksimalne temperature kretati između 30 i 35 stepeni.

Neko bi rekao prave letnje temperature, ali one ipak nisu uobičajne za sam početak juna. Ove vrednosti su čak sedam do 10 stepeni iznad proseka za ovaj period godine. Ako pogledamo, na primar, statističke vrednosti decenijama unazad, dnevni, odnosno datumski maksimumi za početak juna za Beograd iznose upravo 33 do 35 stepeni, što znači da ćemo se mi narednih dana približiti tim datumskim rekordima koji su zabeleženi u glavnom gradu – rekao je Sovilj za RTS.

Cela Srbija u "žutom", na snazi i "narandžasti" meteoalarm

Zbog visokih temperatura, RHMZ je već uključio „žuti“ meteoalarm za celu Srbiju.

Maksimalna temperatura će biti veća od 32 stepena. Nepovoljni su vremenski uslovi, naročito ako potraju nekoliko dana, za:

hronične bolesnike

lica pod terapijom, medicinskom kontrolom

meteoropate

Povoljni su vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara – upozoravaju iz RHMZ.

Za sredu 4. jun na snazi su „žuti“ i „narandžasti“ meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura. Drugi stepen upozorenja važi za istočnu Srbiju.

Maksimalna temperatura će biti veća od 35 stepeni. Vremenska situacija je veoma opasna, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana.

Kada stiže promena i šta otežava toplotni talas

Stabilno vreme i veoma topli dani potrajaće do 10. juna nakon čega će temperatura biti u manjem padu. Posle toga očekuje se ponovo pojava kiše, pljuskova i grmljavine, ali generalno treba da očekujemo još jedan topao jun, poput prethodnog, poručio je Sovilj.

-Kada je povećana relativna vlažnost vazduha, ona doprinosi da najveći deo stanovništva znatno teže podnosi visoke temperature, pogotovo deca, stariji i hronični bolesnici, a sa globalnim porastom temperatura sve češće dolazimo u situaciju te nepovoljne kombinacije visoke temperature i relativno visoke vlažnosti vazduha, što u velikoj meri utiče na dužu izloženost toplotnom stresu-izjavio je Slobodan Sovilj.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za utorak

Prema RHMZ vremenskoj prognozi u utorak će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura vazduha će biti od 11 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 34 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha će biti stepeni 20 stepeni, maksimalna 32 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za sredu

U sredu će u Srbiji biti pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura vazduha će biti od 12 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Najniža temperatura će biti 20 stepeni, a najviša 34 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za četvrtak

U većem delu Srbije u četvrtak će biti pretežno sunčano, a na području Vojvodine malo do umereno oblačno i veoma toplo. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura će biti od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano. Najniža temperatura će biti 21 stepen. Maksimalna će biti 35 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

U Srbiji će u petak biti pretežno sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima posle podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Očekuje se da minimalna temperatura bude 20 stepeni, a maksimalna 34 stepeni.

