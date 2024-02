KORPORATIVNA odgovornost i održivo delovanje imaju dugu tradiciju u kompaniji Dr. Oetker. Težnja kompanije je da zajedno sa potrošačima kreira „ukus doma“ vođena ciljem da ponudi najbolja iskustva uživanja u hrani, ispunjavajući želju ljudi za zdravijim i održivijim načinom života, kako bi sačuvali planetu za buduće generacije i pomogli da nahrani i nas i naše potomke.

Foto: Promo

“Prehrambena industrija snosi veliku odgovornost i ima veliki potencijalni uticaj na pozitivne promene. Kompanija Dr. Oetker ujedinjuje aktivnosti koje donose unapređenja za potrošače, zaposlene, životnu sredinu i društvo u celom svetu. Svojim aktivnostima koje obuhvataju ekonomske, ekološke i socijalne ciljeve Dr. Oetker odgovorno sprovodi ciljeve održivosti u dimenzijama „Naša planeta“, „Naša hrana“ i „Naša kompanija“, istakao je Sanjin Laganin, generalni direktor kompanije Dr. Oetker.

Naša planeta: Za zdravu životnu sredinu i pravedno društvo

Klimatski neutralna Evropa je targetirani cilj od strane EU koji treba da se dosegne do 2050. sa nulom na polju zagađenosti atmosfere. Dr. Oetker povelja održivog razvoja daje doprinos ovom cilju i Dr. Oetker misija jeste da emisija ugljen dioksida bude nula. Kompanija je već smanjila emisiju štetnih gasova za 40%, koristeći zelenu energiju od 2021. i planira dalje investicije u obnovljive izvore.

Kompanija prati društvene i ekološke aspekte svojih sirovina, ciljajući da do 2025. uspostavi lance snabdevanja bez krčenja šuma za papir, šećer, palmino ulje i kakao prah. Otpad se reciklira, a cilj je imati 100% reciklabilnu ambalažu do 2025. Takođe, planirano je smanjenje organskog otpada do 2025.

Dr. Oetker koristi isključivo održive sirovine za palmino ulje i kakao prah od 2022. godine, sertifikovane od strane Rainforest Alliance i RSPO. Oznaka žabice na proizvodima garantuje poštovanje ekoloških i ljudskih prava u proizvodnji. Rainforest Alliance se bori za očuvanje šuma, biodiverziteta, ljudskih prava i suzbijanje klimatskih promena.

Palmino ulje u Dr. Oetker proizvodima je RSPO sertifikovano, što znači da se proizvodi na plantažama pod kontrolom nezavisnih tela koja sprečavaju seču prašuma i poštuju prava radnika. Cilj je uspostaviti red u proizvodnji palminog ulja i osigurati održivost lanca snabdevanja.

Sve ovo je deo Dr. Oetkerove posvećenosti održivom poslovanju, sa ciljem postizanja klimatski neutralne proizvodnje i očuvanja okoline.

Naša hrana: Donošenje svesnih odluka za ukusno i održivo uživanje

Znamo da ono što jedemo danas značajno utiče na budućnost našeg sveta, naše živote i naše zdravlje.Dr. Oetker ima cilj da do 2025. obezbedi potpunu transparentnost nutritivnih vrednosti i sastojaka sadržanih u svojim proizvodima i da smanji sadržaj šećera od 10 do 15 procenata u recepturama proizvoda. Činjenica da Dr. Oetker proizvodi ne sadrže transmasne kiseline takođe govori u prilog unapređenja nutritivnih vrednosti i sadržaja proizvoda.

Naša kompanija: Današnjim delovanjima oblikujemo svet sutrašnjice

Više od 17.000 zaposlenih širom sveta stoji iza Dr. Oetker uspeha i pomaže na putu ka održivijoj budućnosti. Dr. Oetker je posvećen korporativnoj kulturi zasnovanoj na komunikaciji sa poštovanjem, u bezbednom radnom okruženju i raznovrsnoj radnoj snazi verujući da oni vode ka više kreativnosti, inovativnosti i održivosti.

Ciljevi po pitanju kompanije i zaposlenih su: obezbediti bezbedno radno okruženje, osigurati pravo na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, garantovanje jednakosti, nula tolerancija za svaku vrstu diskriminacije i uznemiravanja, platiti svakom platu za život.

Od početka 2023. godine, nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (German Supply Chain Due Diligence Act) takođe se primenjuje i na sve ostale lokacije unutar Dr. Oetker Grupe. Namera Zakona je da poboljša međunarodnu situaciju u pogledu ljudskih prava.

U Srbiji, kroz višegodišnju podršku takmičenju studenata Ekotrofelija, koje za krajnji cilj ima razvoj proizvoda koji su ekološki opravdani, Dr. Oetker ističe svoju posvećenost održivom razvoju i podržava nove generacije stručnjaka u pronalaženju inovativnih rešenja koja će doprineti zaštiti životne sredine i promovisati ekološki odgovornu potrošnju.