VOLIM PESME KOJE JE KOMPONOVAO CECI: Novogodišnji intervju - ministarka Đedović Handanović i njen suprug, poznati kompozitor

U VLADI sam 14 meseci. U politiku nisam ušla naprečac, politika je deo mog života od 2000. na jedan indirektan način. Aristotel je rekao da je čovek po prirodi politička životinja i mislim da se svako od nas pita kako će nam izgledati budućnost i kako će biti uređeni naša zgrada, dvorište, ulica, grad i na kraju država. Ja sam oduvek blisko sarađivala sa državom, učestvovala u kapitalnim i infrastrukturnim projektima, izgradnji auto-puteva, bolnica, naučno-tehnoloških centara u Srbiji i celom regionu, pa i Evropi. Sada sam samo promenila ugao delovanja i ne, nikako se ne kajem, za mene je čast da služim svojoj državi u kojoj sam odrasla, koja me odškolovala i u kojoj rastu moja deca, ali pre svega da služim svom narodu.

Ovako za novogodišnji trobroj "Novosti" govori ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović koja je na razgovor pristala zajedno sa suprugom, poznatim kompozitorom Damirom Handanovićem.

Šta za vas znači Nova godina i kako je obično slavite?

- Volim brojeve i račune, kao stereotip ekonomiste, pa Novu godinu koristim da svedem račun, izvučem pouke iz iskustava i čestitam sebi, svojim kolegama i porodici na uspesima, ali i da razmislim šta mogu da popravim u narednoj godini na profesionalnom i privatnom planu.

Pošto su se građani pokazali kao ozbiljne štediše struje da li vi ove godine kitite jelku sa lampionima ili će ove godine izostati rasveta?

- Godinama koristim LED sijalice, one su štedljive, obavezno ih isključujem pred spavanje. Ali ih se ne odričem, malo čarolije u prazničnim danima je potrebno svakoj kući, a sijalice su deo toga.

Imate li vremena za kuvanje? Kojim jelom obradujete svoje ukućane?

- Nemam koliko bih želela da imam. Kuvanje za mene nije samo uzmeš i spremiš, to je ritual, treba vremena da se odaberu namirnice da se sve pripremi natenane, da se servira, okupe ukućani da bi obrok bio skroz po mom ukusu. Pošto nažalost, to vreme u ovom trenutku nemam, kuvam ređe, ali uvek energetski efikasno. Najčešće spremam meso, ribu, povrće kao prilog i kada je baš gozba zasladimo se tiramisuom, koji pravim po pravom italijanskom receptu.

Imate li želju za 2024? Šta biste voleli da dobijete od Deda Mraza?

- Da u Srbiji ostane cena električne energije među najnižim u Evropi, a uverena sam da će tako i biti. Da budemo energetski efikasniji i da još bar 10.000 domaćinstava naredne godine dobije subvencije za stolariju, izolaciju, solarne panele, efikasnije kotlove... Da se "Elektroprivreda" pojača novim kapacitetima iz solarne i vetroelektrane, da novi blok u TE Kostolac bude pušten u rad i pojača sigurnost snabdevanja našeg energetskog sistema. Da svaki projekat koji započnemo završimo u roku kao gasnu interkonekciju Srbija-Bugarska.

Koji vam je najdraži novogodišnji poklon koji ste dobili za Novu godinu?

- Bilo ih je dosta, najviše pamtim one iz detinjstva kada su me roditelji obradovali. Jednom su to bile baletanke za gimnastiku kojom sam se bavila pet godina. Ipak me više obraduje kada ja poklanjam, posebno kada pogodim poklon. Vreme praznika koristim i da podsetim decu da nemaju svi koliko im je potrebno i da je važnije davati.

Uprkos zavidnoj poslovnoj karijeri, ali i ulasku u Vladu, utisak je da je vaša udaja za kompozitora Damira Handanovića imala ubedljivo najveći odjek u javnosti?

- Ipak se svet vrti oko ljubavi, ljubav je ono što nas održava, što nam daje podršku i energiju, tako da me ne čudi što je moj brak bio tema u javnosti. Damir i ja smo javne ličnosti, pa je to bilo i očekivano, iako smo se oboje trudili i dalje se trudimo da od toga ne pravimo vest.

Pošto ste u ljubavi sa čovekom iz muzičkog sveta, koja vam je omiljena pesma? Koju pesmu poručujete u kafani?

- Volim Džeja, a od pesama koje je Damir komponovao, među favoritima su mi Cecine i pesme Saše Matića. Od Cece posebno volim pesmu "Anđeo drugog reda", a od Saše "Lagala je grade".

Da ne bi bio u senci uspešne žene, pitali smo Damira, kojom pesmom obraduje Dubravku?

- Bilo kojom iz ce-mola (Smeh). Šalim se, pošto pored komponovanja umem da se služim i svojim glasom, skoro svakodnevno joj pevam nešto. Izdvojiću "Južnjaci" od Zdravka Čolića.

Damire, da li ste mogli da zamislite da će supruga da vam bude više na Kostolcu, Kolubari, u Dimitrovgradu nego u Beogradu?

- Zaista nisam, ali mi je drago što je njen pristup poslu profesionalan, i što joj nije teško da ode na bilo koju tačku u Srbiji kako bi rešila neki problem, obišla radnike, građane.

Gde ste se upoznali?

- Upoznali smo se na Srbija openu u Beogradu, jednog prelepog sunčanog dana, preko zajedničkih prijatelja..

Je li prvi susret bio fatalan?

Dubravka: Mene je Damir brzo osvojio svojom jednostavnošću. On je izuzetno kreativan i duhovit, a ima energije za najmanje dva života (smeh). To i meni daje snagu svaki dan.



Damir: Očigledno da jeste, čim smo završili pred oltarom (smeh). Postojale su obostrane simpatije na prvi pogled, a ja sam našim zajedničkim prijateljima odmah dao do znanja da mi se Dubravka sviđa. Neka znaju! (smeh)

Šta biste oboje poželeli Srbiji za Novu godinu?

- Da nastavi stabilno putem reformi i da nas na tom putu ništa ne zaustavi. Naš državni vrh, na čelu sa predsednikom Vučićem pokazao je da ume da očuva stabilnost u turbulentnim geopolitičkim prilikama i da Srbija uspeva uprkos recesiji u Evropi i teškoj ekonomskoj situaciji da ostvaruje rast. Želimo da se taj put i nastavi posle rezultata izbora od 17. decembra.