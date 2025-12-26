DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA PRAZNIKE: Da li ćemo Novu godinu dočekati uz pahulje, a za Božić se smrzavati na minus 20?
U GRADOVIMA će za Novu godinu biti uglavnom suvo, moguće je kratkotrajno provejavanje pahulja, a "pljuska snega" će biti pre svega u planinskim predelima i na istoku Srbije, rekao je za Jutarnji program meteorolog Slobodan Sovilj.
Kaže da su informacije da će se oko Božića temperatura spustiti i do minus 20, na nivou spekulacija pojedinih meteoamatera i nekih medija zarad klikova.
Slobodan Sovilj za Jutarnji program RTS-a ističe da se iz sezone u sezonu, koje su pod teretom klimatskih promena, primećuje da su sva godišnja doba toplija, pa tako i ovi periodi zime.
Snežne padavine se, navodi, češće javljaju čak i u periodima kada ih ne očekujemo. Zbog izmenjenih cirkulacionih obrazaca u atmosferi početkom oktobra zabeležena je rekordna količina snega u planinskim predelima naše zemlje, a onda ga prvog zimskog meseca nije bilo ni u nizijama, ni na planinama.
Dodaje da je ceo decembar ostao bez snega i snežnog pokrivača i da tek na kraju meseca imamo simbolične količine.
Da li će u novogodišnjoj noći biti pahulja
Sovilj najavljuje da će u nedelju doći do prodora hladnijeg vazduha sa severa, koji će svojim periferijom zahvatiti i naše područje.
Međutim, u plitkom, prizemnom sloju neće biti toliko velikih promena, odnosno minimalne temperature u subotu, nedelju i ponedeljak biće slične.
- Prema trenutnom prognostičkom materijalu očekuje se malo do umereno oblačno, suvo i prohladno vreme sa temperaturama u novogodišnjoj noći između minus tri i nula stepeni. Uslova za pojavu snega ima samo u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, ali su to za sada simbolične količine i simbolične vrednosti s obzirom da nema snega ni na svim planinama u toj oblasti - kaže Sovilj.
Dodaje da će prolazni front doneti i usloviti lokalnu pojavu kratkotrajnog snega ili "pljuska snega", pre svega u planinskim predelima i na istoku Srbije.
Prema njegovim rečima, to za gradove znači da će biti uglavnom suvo. Može da se dogodi da u pojedinim delovima dana bude kratkotrajnog provejavanja snega, ali to su, kaže, simbolične količine padavina i bez stvaranja snežnog pokrivača.
Da li se na Božić očekuje temperatura minus 20 stepeni
Sovilj odgovara na informacije da će se negde oko Božića temperatura spustiti i do minus 20, što bi se desilo prvi put posle 40 godina.
- U ovom trenutku to je zaista na nivou spekulacija pojedinih meteoamatera, ali i pojedinih medija koji zarad malo klikova na taj način verovatno skreću pažnju na sebe. Republički hidrometeorološki zavod Srbije će u slučaju pojave opasnosti od bilo kakvog vremenskog ekstrema pravovremeno izdati upozorenja svim našim građanima, tako da bez brige - poručuje meteorolog.
Ukazuje da je u ovom trenutku podjednaka verovatnoća da će u tom periodu od 10 do 15 dana temperatura da bude minus 15 stepeni ili nula.
- Dakle, u ovom trenutku je neodređenost atmosfere toliko velika da je neodgovorno izlaziti u javnost sa takvom informacijom koja je ispod bilo kakvog praga minimalne prihvatljive pouzdanosti - naglasio je Sovilj.
Kako će vreme iz Rusije uticati na Srbiju
Objašnjava da će dominantno na vreme iznad naše zemlje u narednom periodu uticati polje niskog vazdušnog pritiska iznad Rusije. To će upravo usloviti pojačanje severnog i severozapadnog strujanja.
- Tako da već danas posle podne očekujemo u istočnoj Srbiji pojačanje severnog vetra. Na području Beograda i ostatka zemlje, vetar će se pojačati u nedelju i početkom naredne sedmice, tako da će sigurno subjektivni osećaj temperature biti takav, odnosno činiće nam se da je hladnije nego što je stvarna temperatura vazduha - pojašnjava meteorolog.
Navodi i da u ovom trenutku nema nekih naglih promena pritiska, u prizemnom sloju bićemo pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska narednih dana, tako da će njegove vrednosti biti malo iznad proseka.
Oprez zbog poledice
Međutim, kaže da bi oprez pre svega trebalo da se odnosi na istočnu Srbiju gde ima dosta snega i gde će zbog pojačavanja severnog i severozapadnog vetra u narednim danima temperatura otići u plus.
- Znači imaće oko plus 5, plus 6 stepeni u toku dana. u toku noći negativne vrednosti u brdsko-planinskim predelima, što znači da sneg i snežni pokrivač koji se tokom dana budu topili, u toku noći stvarat će poledicu, odnosno takozvano zaleđivanje mokrih površina - precizirao je Sovilj.
Zato, savetuje svima koji kreću put istočne Srbije, da budu posebno oprezni naročito u saobraćaju, dok se za ostale predele ne očekuju takvi uslovi.
Naglašava da će magla, koja je pravila velike probleme tokom većeg dela meseca, biti krajnje izolovana i lokalna pojava u narednim danima.
Što se tiče planinskih predela, u naredna tri dana na pojedinim deonicama će biti smanjene vidljivosti ispod 200 metara.
Međutim, to neće biti masovna pojava kao što je bilo u prethodnom periodu.
- U nizijama ne očekujemo toliko magle, osim u subotu ujutro kada je će biti opet, kažem, retka ili lokalna pojava. Upravo je vetar taj koji će biti dominantan do kraja godine, čak i početkom 2026. i upravo zbog toga će doći do povećanja, poboljšanja kvaliteta vazduha i do smanjenja uslova za maglu koja je pravila probleme tokom prethodnog perioda - saopštava meteorolog.
Ipak u planinskim predelima istočne Srbije, Karpatske oblasti, dinarskog sistema na jugu i jugozapadu u naredna dva do tri dana biće na pojedinim deonicama smanjene vidljivosti ispod 200 metara i zbog toga je i to razlog za oprez pre svega u saobraćaju.
Šta je "pljusak snega"
Napominje da se ne očekuje veliku količina padavina. Objašnjava da kao što u letnjem periodu imamo pljuskove praćene grmljavinom, tako postoje i tzv. zimski konvektivni oblaci koji su znatno slabije razvijeni u odnosu na njihove letnje srodnike, ali izazivaju kratkotrajne, petominutne, desetominutne, pojave u vidu jačeg intenziteta snega, takozvanog "pljuska snega".
Međutim, u toj situaciji ponekad se dogodi da se oformi kratkotrajni snežni pokrivač po travnatim površinama koji se u roku od sat ili dva nakon pljuska u potpunosti istopi.
To je, prema njegovim rečima, situacija koju možemo očekivati u gradovima početkom naredne sedmice i to na pojedinim lokalitetima.
Meteorolo dodaje i da, u planinskim predelima, pljuskovi snega mogu biti intenzivniji i da se može formirati čak i nekoliko pet do šest centimetara snežnog pokrivača ukoliko je oblak dovoljno snažan i dovoljno postojan iznad određene lokacije.
Stabilizacija ili dinamična vremenska prognoza
Sovilj kaže da nema stabilizacije u pravom smislu te reči na vidiku, s obzirom da ulazimo u jedan malo dinamični period kad su vremenske prilike u pitanju.
To znači pojačana severna i severozapadna strujanja, prodori hladnih frontalnih sistema sa severa i severozapada, a u sklopu polja niskog vazdušnog pritiska sa centrom iznad Rusije".
Pojašnjava da ćemo imati pretežno karakter, vetrovit karakter vremena, promenljivo vreme smenjivaće se oblaci i sunce, mala količina padavina neće biti obilnih padavina, ali te padavine u vidu kratkotrajnog snega ili lokalnog pljuska snega.
- Prema tome, za neku narednu stabilizaciju biće nam potrebno da se ponovo stacionira polje visokog vazdušnog pritiska iznad naše zemlje, što je bila situacija u prvih dvadesetak dana decembra, ali kao što rekoh, sinoptičke mape u ovom trenutku takav scenario ne očekuju, tako da videćemo u eventualno drugom delu zime - zaključuje meteorolog.
(RTS)
