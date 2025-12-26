DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA PRAZNIKE: Da li ćemo Novu godinu dočekati uz pahulje, a za Božić se smrzavati na minus 20?

U GRADOVIMA će za Novu godinu biti uglavnom suvo, moguće je kratkotrajno provejavanje pahulja, a "pljuska snega" će biti pre svega u planinskim predelima i na istoku Srbije, rekao je za Jutarnji program meteorolog Slobodan Sovilj.

Foto freepik.com

Kaže da su informacije da će se oko Božića temperatura spustiti i do minus 20, na nivou spekulacija pojedinih meteoamatera i nekih medija zarad klikova.

Slobodan Sovilj za Jutarnji program RTS-a ističe da se iz sezone u sezonu, koje su pod teretom klimatskih promena, primećuje da su sva godišnja doba toplija, pa tako i ovi periodi zime.

Snežne padavine se, navodi, češće javljaju čak i u periodima kada ih ne očekujemo. Zbog izmenjenih cirkulacionih obrazaca u atmosferi početkom oktobra zabeležena je rekordna količina snega u planinskim predelima naše zemlje, a onda ga prvog zimskog meseca nije bilo ni u nizijama, ni na planinama.

Dodaje da je ceo decembar ostao bez snega i snežnog pokrivača i da tek na kraju meseca imamo simbolične količine.

Da li će u novogodišnjoj noći biti pahulja

Sovilj najavljuje da će u nedelju doći do prodora hladnijeg vazduha sa severa, koji će svojim periferijom zahvatiti i naše područje.

Međutim, u plitkom, prizemnom sloju neće biti toliko velikih promena, odnosno minimalne temperature u subotu, nedelju i ponedeljak biće slične.

- Prema trenutnom prognostičkom materijalu očekuje se malo do umereno oblačno, suvo i prohladno vreme sa temperaturama u novogodišnjoj noći između minus tri i nula stepeni. Uslova za pojavu snega ima samo u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, ali su to za sada simbolične količine i simbolične vrednosti s obzirom da nema snega ni na svim planinama u toj oblasti - kaže Sovilj.

Dodaje da će prolazni front doneti i usloviti lokalnu pojavu kratkotrajnog snega ili "pljuska snega", pre svega u planinskim predelima i na istoku Srbije.

Prema njegovim rečima, to za gradove znači da će biti uglavnom suvo. Može da se dogodi da u pojedinim delovima dana bude kratkotrajnog provejavanja snega, ali to su, kaže, simbolične količine padavina i bez stvaranja snežnog pokrivača.

Foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Da li se na Božić očekuje temperatura minus 20 stepeni

Sovilj odgovara na informacije da će se negde oko Božića temperatura spustiti i do minus 20, što bi se desilo prvi put posle 40 godina.

- U ovom trenutku to je zaista na nivou spekulacija pojedinih meteoamatera, ali i pojedinih medija koji zarad malo klikova na taj način verovatno skreću pažnju na sebe. Republički hidrometeorološki zavod Srbije će u slučaju pojave opasnosti od bilo kakvog vremenskog ekstrema pravovremeno izdati upozorenja svim našim građanima, tako da bez brige - poručuje meteorolog.

Ukazuje da je u ovom trenutku podjednaka verovatnoća da će u tom periodu od 10 do 15 dana temperatura da bude minus 15 stepeni ili nula.

- Dakle, u ovom trenutku je neodređenost atmosfere toliko velika da je neodgovorno izlaziti u javnost sa takvom informacijom koja je ispod bilo kakvog praga minimalne prihvatljive pouzdanosti - naglasio je Sovilj.

Kako će vreme iz Rusije uticati na Srbiju

Objašnjava da će dominantno na vreme iznad naše zemlje u narednom periodu uticati polje niskog vazdušnog pritiska iznad Rusije. To će upravo usloviti pojačanje severnog i severozapadnog strujanja.

- Tako da već danas posle podne očekujemo u istočnoj Srbiji pojačanje severnog vetra. Na području Beograda i ostatka zemlje, vetar će se pojačati u nedelju i početkom naredne sedmice, tako da će sigurno subjektivni osećaj temperature biti takav, odnosno činiće nam se da je hladnije nego što je stvarna temperatura vazduha - pojašnjava meteorolog.

Navodi i da u ovom trenutku nema nekih naglih promena pritiska, u prizemnom sloju bićemo pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska narednih dana, tako da će njegove vrednosti biti malo iznad proseka.

Foto: Tanjug

Oprez zbog poledice

Međutim, kaže da bi oprez pre svega trebalo da se odnosi na istočnu Srbiju gde ima dosta snega i gde će zbog pojačavanja severnog i severozapadnog vetra u narednim danima temperatura otići u plus.

- Znači imaće oko plus 5, plus 6 stepeni u toku dana. u toku noći negativne vrednosti u brdsko-planinskim predelima, što znači da sneg i snežni pokrivač koji se tokom dana budu topili, u toku noći stvarat će poledicu, odnosno takozvano zaleđivanje mokrih površina - precizirao je Sovilj.

Zato, savetuje svima koji kreću put istočne Srbije, da budu posebno oprezni naročito u saobraćaju, dok se za ostale predele ne očekuju takvi uslovi.

Naglašava da će magla, koja je pravila velike probleme tokom većeg dela meseca, biti krajnje izolovana i lokalna pojava u narednim danima.

Što se tiče planinskih predela, u naredna tri dana na pojedinim deonicama će biti smanjene vidljivosti ispod 200 metara.

Međutim, to neće biti masovna pojava kao što je bilo u prethodnom periodu.

- U nizijama ne očekujemo toliko magle, osim u subotu ujutro kada je će biti opet, kažem, retka ili lokalna pojava. Upravo je vetar taj koji će biti dominantan do kraja godine, čak i početkom 2026. i upravo zbog toga će doći do povećanja, poboljšanja kvaliteta vazduha i do smanjenja uslova za maglu koja je pravila probleme tokom prethodnog perioda - saopštava meteorolog.

Ipak u planinskim predelima istočne Srbije, Karpatske oblasti, dinarskog sistema na jugu i jugozapadu u naredna dva do tri dana biće na pojedinim deonicama smanjene vidljivosti ispod 200 metara i zbog toga je i to razlog za oprez pre svega u saobraćaju.

Tanjug

Šta je "pljusak snega"

Napominje da se ne očekuje veliku količina padavina. Objašnjava da kao što u letnjem periodu imamo pljuskove praćene grmljavinom, tako postoje i tzv. zimski konvektivni oblaci koji su znatno slabije razvijeni u odnosu na njihove letnje srodnike, ali izazivaju kratkotrajne, petominutne, desetominutne, pojave u vidu jačeg intenziteta snega, takozvanog "pljuska snega".

Međutim, u toj situaciji ponekad se dogodi da se oformi kratkotrajni snežni pokrivač po travnatim površinama koji se u roku od sat ili dva nakon pljuska u potpunosti istopi.

To je, prema njegovim rečima, situacija koju možemo očekivati u gradovima početkom naredne sedmice i to na pojedinim lokalitetima.

Meteorolo dodaje i da, u planinskim predelima, pljuskovi snega mogu biti intenzivniji i da se može formirati čak i nekoliko pet do šest centimetara snežnog pokrivača ukoliko je oblak dovoljno snažan i dovoljno postojan iznad određene lokacije.

Stabilizacija ili dinamična vremenska prognoza

Sovilj kaže da nema stabilizacije u pravom smislu te reči na vidiku, s obzirom da ulazimo u jedan malo dinamični period kad su vremenske prilike u pitanju.

To znači pojačana severna i severozapadna strujanja, prodori hladnih frontalnih sistema sa severa i severozapada, a u sklopu polja niskog vazdušnog pritiska sa centrom iznad Rusije".

Pojašnjava da ćemo imati pretežno karakter, vetrovit karakter vremena, promenljivo vreme smenjivaće se oblaci i sunce, mala količina padavina neće biti obilnih padavina, ali te padavine u vidu kratkotrajnog snega ili lokalnog pljuska snega.

- Prema tome, za neku narednu stabilizaciju biće nam potrebno da se ponovo stacionira polje visokog vazdušnog pritiska iznad naše zemlje, što je bila situacija u prvih dvadesetak dana decembra, ali kao što rekoh, sinoptičke mape u ovom trenutku takav scenario ne očekuju, tako da videćemo u eventualno drugom delu zime - zaključuje meteorolog.

(RTS)

