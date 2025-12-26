NOVA BRUKA PARTIZANA: Ne pomaže ni novi trener, Makabi očitao lekciju crno-belima

KOŠARKAŠI Partizana dočekali su Makabi iz Tel Aviva u 18. kolu Evrolige, a meč na parketu Beogradske arene slavili su Izraelci 87:112

Partizan skoro nije bolje otvorio meč. Igrao u velikom intenzitetu, dobro u odbrani, još bolje u napadu. Pogađali su crno-beli i trojke, te u jednom momentu imali prednost od pet poena.

Sjajno je meč otvorio debitant Kameron Pejn koji je pogodio tri trojke, dve je dodao Vanja Marinković. Dok je rival sve pogotke ubacio iz reketa. Izgledao je Partizan rastrećenije u prvoj deonici, a onda je usledio neobjašnjiv pad i serija 14:0 gostiju, koji su nakon 10 minuta igre imali zaostatak 31:30.

Odigrao je Partizan dobru prvu deonicu i ubacio 31 poen. Trojke je šutirao odlično (6/10), napad je funkcionisao i sve je bilo idealno za tim Penjaroje.

Međutim, u drugoj četvrtini se događalo se suprotno. Šut za tri poena je stao - 1/7, a ukupno 7/17. Nekoliko izgubljenih lopti imao je Partizan, više ishitrenih šuteva, a Makabi je sve to kaznio i zasluženo vodio 43:58.

Makabi ima pet asistencija više (16-11), a Partizanu veliki problem prave izgubljene lopte - čak 8.

Na isti način domaćin je igrao i treću deonicu, dozvoljavao je rivalu previše prostora, tri trojke pogodio je gostujući tim, a nakon dva i po minuta prve poene ubacio je u nastavku za Penjarojin tim Sterling Braun.

Makabi je i u ovoj trećoj deonici ubacio 30 poena, dok je Partizan dao svega 16. Domaćin je potpuno stao.

Makabi je imao 12 skokova više (34-22) i deset asistencija više (35-25). Crno-beli imaju 12 izgubljenih lopti.

Do kraja, nemoćan je bio Partizan da promeni nešto, te je "ponos Izraela" očitao lekciju Partizanu na debiju novog trenera. Na kraju, 87:112

PARTIZAN - MAKABI / 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20) PARTIZAN: Murinen, Vašington 8, Osetkovski 8, Marinković 9, Braun 12, Pejn 15, Bonga 10, Lakić 6, Parker, Fernando 6, Kalates 3, Tajrik 10. MAKABI: Lundberg 3. Hord 9, Klark 7, Santos 10, Lavi 2, Voker 20, Sorkin 17, Briset 11, Rejmen 8, Dibartolomeo 5, Lif 14, Blat 6.



KRAJ MEČA

40' Fernando je pogodio jedno od dva bacanja - 87:112

39' Pogodio je sada i Dilan Osetkovski... - 86:110

37' Novi poeni za Bongu, kasno su crno-beli upalili "parni valjak" - 81:105.

36' Zakucava Bonga, potom gubi loptu Makabi - 78:105

35' Kam Pejn pogađa četvrtu trojku i ubacuje svoj 15. poen, jedan je od najraspoloženijih, probao je Lakić za tri na drugoj strani i pogodio nakon dobre odbrane. - 74:103.

34' Prve poene večeras ubacio je Arijan Lakić, dok je kod rivala poentirao Lif dva puta i Blat - 68:101

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 16:34

30' Nezadovoljni su navijači Partizana, zviždali su svojim igračima nakon igre u prve tri deonice.

29' Ife Lundberg pogodio je jedno bacanje - 59:88

27' Vašington za dva uz faul - 54:83.

26' Voker ubacuje novu trojku, a trener domaćih traži novi minut odmora - 51:81

25' Dvejn Vašington je lako probio i poentirao. Potom Santos na penalu, pogađa jedno bacanje 46:74 ...

24' Još jedna trojka za Sterlinga, pa na drugoj strani vraća Braun - 46:74

23' Prve poene za domaćina u trećoj deonici pogodio je Sterling braun, a četiri vezanih Vokera - 46:71.

21' Dve trojke za Makabi, pogađa Briset, kod crno-belih apsolutno ništa ne radi... 43:64. Pogodio je i Voker - 43:67.

- Moramo da unapredimo odbranu i pritiskamo ih. Moramo da igramo bolje na postavljenu odbranu kako bismo nešto promenili u nastavku, rekao je Đoan Penjaroja.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 12:28

20' Hoard pogađa za dva, nije se mnogo ni pomučio - 41:56. Zakucao je potom Tajrik Džons na drugoj strani. Potom Sorkin pogađa penale 43:58

19' Loni Voker pogađa nakon atraktivnog zakucavanja, Dibartolomeo pogađa trojku - 41:54.

17' Osetkovski je probao u teškoj situaciji da proigra, ali je to odbrana pročitala - izgubljena lopta za crno-bele. Dva penala ubacio je Hord, pa trojku Loni Voker - 41:47

16' Pogodio je nakon promašaja Pejna Tajrik, a na drugoj strani Klark - 38:40. Nakon toga vrhunsko rešenje pronalazi Kamerun Pejn i dolazi do poena - 40:42. Pogodio je Amerikanac potom i dodatno bacanje.

15' Snažno je Isak Bonga zakucao - 36:40. Sorkin i Hord pogodili su za dva.

13' Pogodio je sada i Ife Lundberg dvojku, a Partizanu ništa ne ide od ruke - 31:36. Serija Makabija 13:0. Prekinuo ju je Dvejn Vašington trojkom - 34:36.

11' Odlično je otvorio Makabi četvrtinu, dva vezana koša pogodio je Lif - 31:34, nekoliko praznih minuta crno-belih.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 31:30

10' Usledili su minuti promašaja na obe strane, a tu seriju nije prekinuo ni Dvejn Vašington koji je izgubio loptu. Zaboravljen je bio Blat na čeonoj liniji, pogodio je trojku, potom Osantos dvojku - 31:30.

8' Dobio je minute i Vašington, solirao, nije pogodio. Santos pogađa flouter na drugoj strani, a ponovo za crno-bele promašuje Bonga 31-25 .

7' Otvorenu trojku pogodio je Vanja Marinković, a potom Rejnmen pravi faul u napadu - 31:23.

6' Pogađa sada i Vanja Marinković za tri, a potom i Sterling Braun - 28:17. Vili Rejnmen pogodio je dve trojke i naterao Penjaroju da traži minut odmora.

5' Santos pogađa uz faul, a potom je Brazilac nije - 19:15. Treću trojku iz isto toliko pokušaja pogodio je Kamerun Pejn.

4' Pogodio je Fernando dva bacanja, a Kamerun Pejn novu trojku - 17:12. Potom još jednom ubacuje poene Osetkovski, a gosti traže minut odmora.

3' Blokirao je Braun Vokera, promašaj Pejna na drugoj strani, a Sordkin ubacuje dvojku - 10:9. Sjajno potom Fernando proigrava Osetkovskog, a Sorkin, koji je bio zaboravljen pogađa trojku.

2' Džimi Klark pogađa, Fernando na drugoj strani - 4:4. Raspucao se sada Klark, pogodio je i trojku. Odgovorio je Kamerun Pejn trojkom i ukradenom loptom - 10:7. Serija 6:0 crno-belih.

1' Počela je utakmica, crno-beli predvođeni Kamerunom Pejnom počinju meč... Prve poene večeras postigao je Osetkovski 2:0.

UOČI MEČA

Sada zvanično u Partizanu počinje nova era, na klupu crno-belih seo je Joan Penjaroja, koji će imati priliku da debituje pred publikom u Beogradu.

Pored njega srpskoj publici predstaviće se i Kameron Pejn, koji je stigao direktno iz NBA lige.

Mirna glava i staloženost Partizana

Crno-beli će biti jači za Kema Pejna, asa sa desetogodišnjim NBA iskustvom. Doduše, ovakvu utakmicu Pejn nije igrao u svojoj karijeri - evroligašku utakmicu u kojoj se ne prašta ni izgubljena lopta.

Partizan će se najviše uzdati u Dvejna Vašingtona koji je u sjajnoj formi, a nedavno je i oborio rekord po broju postignutih poena u ABA ligi.

Osim njega, "parni valjak" mora da računa na doprinose i ostalih spoljnih igrača, pa tako i Tajrika Džonsa pod obručem.

Ključ pobede biće defanziva na bekovskoj liniji Makabija, jer ako odbrana zakaže kao na prethodniim utakmicama, Partizan nema čemu da se nada.

Treba reći da je Makabi u nizu od četiri uzastopne pobede u Evroligi, a redom su padali Žalgiris, Asvel, Dubai i Valensija.

Crno-beli su dobili poslednja tri međusobna duela ova dva tima, a u ukupnom skoru imaju deset pobeda, dok Makabi ima osam trijumfa od 2000. godine.

Poslednji meč odigrali su 3. januara kada je beogradskim tim slavio sa ubedljivih 98:75.

Najzaslužniji igrač za pobedu Partizana tada je bio Sterling Braun sa 21 poenom, dok se kod Makabija istakao Blat sa 16.

