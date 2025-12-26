SPREMITE SE ZA SNEŽNE PADAVINE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije najviše na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana na severu Vojvodine i u Negotinskoj i Timočkoj krajini vedro. U ostalom delu zemlje pretežno oblačno i uglavnom suvo, a samo se u planinskim predelima očekuje slab sneg. Vetar slab, na istoku umeren i jak, zapadni i severozapadni.
DO KRAJA GODINE HLADNO I VETROVITO SA KRATKOTRAJNIM PLjUSKOVIMA SNEGA
Sutra jutro hladno mestimično sa slabim mrazem. Ujutru i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša od 2 do 6 °S.
Narednih dana ujutru slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 do 6 °S.
Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega i uz umeren i jak severozapadni vetar. - stoji na sajtu RHMZ.
