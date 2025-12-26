VOJSKA SRBIJE RASPISALA KONKURS ZA DOBROVOLJCE: Proverite da li ispunjavate uslove, jedan je posebno važan

MINISTARSTVO odbrane raspisalo je oglas za vojni rok i osposobljavanje rezervnih oficira. Pravo prijave imaju muškarci i žene od 19 do 30 godina koji ispunjavaju propisane uslove.

Foto: MO

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, kao i za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Oglas je stalno otvoren, a rangiranje kandidata vršiće se periodično, u skladu sa utvrđenim uputnim rokovima.

Pravo prijavljivanja imaju muškarci i žene koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života, a koji ispunjavaju propisane opšte uslove – da su državljani Republike Srbije, da nisu krivično osuđivani niti se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, da su zdravstveno sposobni za vojnu službu, da nisu ranije služili vojni rok sa oružjem i da imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Kandidati koji se prijavljuju za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire moraju, pored opštih uslova, imati završene osnovne akademske ili strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, ispunjavati uslove za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije i imati pozitivnu bezbednosnu proveru.

Načini prijavljivanja

Prijava se može podneti na više načina: ličnim dolaskom u nadležni Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta, elektronskim putem, preko portala eUprava, putem aplikacije "Dobrovoljac", kao i na šalterima JP "Pošta Srbije".

Kandidati koji borave u inostranstvu prijavu mogu podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Uz prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, kandidat prilaže fotokopiju diplome o završenoj školi (uz original na uvid) i biografiju. Kandidati za rezervne oficire, ukoliko su bili vojni stipendisti, prilažu i ugovor sa Ministarstvom odbrane, kao i pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru.

Izbor i ugovor

Konačne rang-liste kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane, nakon obavljenih lekarskih pregleda i psiholoških ispitivanja u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se regulišu prava i obaveze, trajanje služenja, uslovi života i rada, novčana primanja i uslovi eventualnog prekida službe.

Rokovi upućivanja

Upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se četiri puta godišnje – 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, dok se kandidati za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire upućuju dva puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu Ministarstva odbrane, kao i u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Za zainteresovane sa područja Čačka i Moravičkog okruga, informacije se mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane Čačak, u Ulici Vladike Nikolaja Velimirovića broj 5, kao i u opštinskim kancelarijama u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici.

