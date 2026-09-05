GLAVA "PUCA" ZBOG - ESTROGENA Neurolog sa VMA: Migrena pogađa svaku sedmu osobu, kod žena je tri puta češća

NA pojavu glavobolje može da utiče veliki broj spoljnih i unutrašnjih faktora. U česte unutrašnje provokacione faktore ubrajaju se i hormoni. Ovi hemijski glasnici u organizmu mogu da utiču na više različitih tipova glavobolja, ali je njihova najjača i najbolje dokazana veza sa migrenom.

Foto: Depositphotos/ IgorVetushko

U intervjuu za "Novosti" dr Aleksandar Pantović, neurolog Vojnomedicinske akademije kaže da migrena pogađa približno svaku sedmu osobu, a nakon puberteta postaje oko tri puta češća kod žena nego kod muškaraca:

- Značajan broj žena sa migrenom primećuje vezu između napada i menstrualnog ciklusa. Migrena koja se javlja isključivo i samo u periodu menstrualne faze ciklusa zove se "čista menstrualna migrena" i retka je. Ipak, uticaj menstrualnog ciklusa na već postojeću migrenu koja nije uvek samo u periodu menstruacije je nešto što svakodnevno viđamo u kliničkoj praksi. Pacijentima ponekad objasnim da hormoni ne moraju nužno da napišu celu priču o migreni, ali svakako mogu da promene njenu interpunkciju - kada će napad početi, koliko će trajati i koliko će ga biti teško zaustaviti.

o Da li su ove glavobolje gotovo isključivo problem žena ili se javljaju i kod muškaraca?

- Hormonski uticaji na glavobolju mnogo su vidljiviji kod žena, jer je ženski reproduktivni život obeležen velikim fiziološkim prelazima: pubertetom, mesečnim menstrualnim ciklusima, trudnoćom, postporođajnim periodom, perimenopauzom i menopauzom. Svaki od ovih perioda menja hormonsko okruženje u kome funkcioniše mozak. Međutim, hormoni utiču i na muški nervni sistem. Testosteron, kortizol, hormoni štitaste žlezde i drugi endokrini faktori mogu uticati na sklonost ka glavobolji kod muškaraca. Određeni endokrini poremećaji mogu se ispoljiti glavoboljom kod oba pola.

Period trudnoće o Zašto trudnoća kod nekih žena dovodi do nestanka migrena, dok se kod drugih one pogoršavaju? - Tokom trudnoće, naročito posle prvog trimestra, nivoi estrogena postaju visoki, ali relativno stabilni. Kod mnogih žena sa migrenom bez aure, ta hormonska stabilnost deluje povoljno i napadi postaju ređi ili nestaju. Međutim, svaka migrena se ne ponaša isto. Migrena sa aurom može da se nastavi, promeni ili se ponekad pojavi prvi put tokom trudnoće. Pored toga, sama trudnoća donosi i druge faktore: mučninu, dehidrataciju, poremećaj sna, promene u unosu kofeina, kao i emocionalni i fizički stres. Nova ili neuobičajena jaka glavobolja tokom trudnoće nikada ne sme automatski biti proglašena migrenom. Trudnoća i postporođajni period su situacije u kojima se mora pažljivo razmišljati o sekundarnim uzrocima glavobolje, uključujući hipertenzivne poremećaje i vaskularna stanja.

o Koji tipovi glavobolje su najčešće povezani sa hormonskim promenama?

- Najjača veza postoji sa migrenom, posebno migrenom bez aure. Menstrualni napadi su često duži, intenzivniji, otporniji na terapiju i skloniji ponovnom javljanju nego napadi koji se javljaju u drugim periodima meseca. Postoji pomenuta forma migrena koja se javlja isključivo i samo tokom ili dan dva pred menstrualnu fazu ciklusa (čista menstrualna migrena) i forma migrene koja se javlja u razlitim periodima ciklusa s tim da je neizostavna epizoda tokom menstrualne faze (sa menstruacijom povezana migrena).

o Šta se dešava u telu kada hormonske oscilacije izazovu glavobolju? Kakav je mehanizam nastanka?

- Najjednostavniji odgovor je da hormoni menjaju osetljivost nervnog sistema. Najpoznatiji mehanizam je nagli pad estrogena koji se dešava pre menstruacije. Estrogen je povezan sa brojnim sistemima prenosa signala (receptori za estrogen se nalaze na nervnim ćelijama) u mozgu uključenim u migrenu, uključujući serotonin, glutamat, trigeminovaskularni sistem i CGRP, jedan od ključnih signalnih molekula u biologiji migrene. Prostaglandini koji se oslobađaju u periodu menstruacije mogu dodatno doprineti bolu i pojačanoj osetljivosti. Tačna biologija ostaje složena, a model "pada estrogena", iako uticajan i biološki uverljiv, ne objašnjava svaku pacijentkinju niti svaki napad.

o Koji hormoni imaju najveći uticaj na pojavu glavobolja?

- Estrogen ima najjasniju i klinički najvažniju vezu sa migrenom. Posebno je važno to što nije presudno samo da li je estrogen "visok" ili "nizak", već da li se njegov nivo brzo menja. Progesteron takođe utiče na nervni sistem, mada je njegova uloga u migreni manje jasno definisana. I drugi hormoni imaju značaj. Kortizol povezuje fiziologiju stresa sa sklonošću ka glavobolji, melatonin je povezan sa snom i cirkadijalnim ritmom, a poremećaji funkcije štitaste žlezde mogu biti udruženi sa glavoboljom. Ali ako govorimo konkretno o reproduktivnoj hormonskoj migreni, estrogen je centralni akter. Ipak, ključna reč je - oscilacija.

FOTO: Privatna arhiva dr Aleksandar Pantović

o U kojim periodima života su ove glavobolje najčešće - tokom puberteta, menstrualnog ciklusa, trudnoće, posle porođaja ili u menopauzi?

- Svi ovi periodi mogu uticati na migrenu, ali na različite načine. Pre puberteta migrena se javlja relativno slično kod dečaka i devojčica. Posle puberteta učestalost značajno raste kod devojčica. Tokom reproduktivnog perioda, menstruacija postaje važan okidač za mnoge žene. Trudnoća često poboljšava migrenu, posebno migrenu bez aure, dok postporođajni period može ponovo doneti napade zbog naglog hormonskog pada, nedostatka sna i ogromnih fizičkih i emocionalnih zahteva koje nosi briga o novorođenčetu. Perimenopauza je često jedan od najnestabilnijih perioda, jer nivoi hormona postaju nepredvidivi. Nakon prirodne menopauze, kada se ta hormonska turbulencija smiri, migrena se često poboljšava, naročito migrena koja je prethono bila uslovljena hormonskim promenama, češće migrena bez aure.

o Kako prepoznati da je glavobolja zaista hormonski uslovljena, a ne posledica nekog drugog problema?

- Najkorisniji instrument je često iznenađujuće jednostavan: pažljivo vođen dnevnik glavobolje i menstrualnog ciklusa. Kod većine pacijentkinja hormoni nisu jedini uslov. Oni su okidač koji deluje na već osetljiv nervni sistem. Dnevnik je važan jer je pamćenje selektivno. Kada je čovek u bolu, svaki napad deluje upečatljivo, ali kalendar je često objektivniji od sećanja.

o Po čemu se hormonski zavisna migrena razlikuje od uobičajene migrene ili tenzione glavobolje?

- Razlika između menstrualne migrene i drugih migrenskih napada često nije u prirodi bola, već u vremenu javljanja i, nažalost, u njenoj upornosti. Menstrualni napadi često traju duže i teže se leče. Tenziona glavobolja ima drugačije karateristike, blažeg je stepena i retko je razlog javljanja lekaru.

o Da li postoje određeni dani menstrualnog ciklusa kada su napadi najverovatniji?

- Da. Period najvećeg rizika je otprilike od dva dana pre početka menstruacije do prva tri dana krvarenja. To odgovara periodu kada estrogen naglo pada i kada je povećana aktivnost prostaglandina povezanih sa menstruacijom. Kod mnogih pacijentkinja to stvara posebno osetljiv biološki prozor. Period ovulacije takođe može biti period povećane učestalosti glavobolja, i u ovom perodu postoji promena u nivou estrogena u krvi.