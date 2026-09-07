NE POSTOJI "PREVELIKA" PROSTATA ZA TULIJUM LASER: Moćna tehnologija objedinjuje snagu i preciznost

KADA uvećana prostata počne da diktira vaš dan, vreme je da potražite trajnije rešenje. U LASER MED-u savremena laserska tehnologija pomaže muškarcima da ponovo mokre lakše i slobodnije - bez stalnog razmišljanja o tome gde je najbliži toalet.

Foto: Laser Med

Mnoge muškarce starije od 50 godina "pritiskaju" svakodnevne tegobe koje prouzrokuje uvećana prostata. Na primer, česti nagoni na mokrenje ih odvraćaju od dugih šetnji ili preuzimanja obaveza van kuće ukoliko nisu sigurni da u blizini ima toaleta.

Otežano uriniranje opterećuje ih zbog neizvesnosti koliko će vremena provesti u toaletu. Mnogobrojna noćna ustajanja uzrokuju nesanicu i razdražljivost tokom dana. Još je nesrećnija situacija kod muškaraca koji imaju trajni kateter. Pored ogromne neudobnosti koje uzrokuje nošenje katetera, postoji i rizik od infekcije i od dodatnih komplikacija.

Kako se uspostavlja normalno mokrenje?

U početku se lečenje sprovodi medikamentima. Međutim, lekovi ne mogu da spreče dalji rast prostate. A kod daljeg uvećanja prostate tegobe se pogoršavaju. Tada se pristupa hirurškom uklanjanju prostate.

Laserska hirurgija prostate predstavlja najsavremeniju metodu, a Tulijum - maksimalno usavršeni laserski sistem. Od sada i u Srbiji - najsnažniji model Tulijuma od 200 vati.

Ne postoji nijedan drugi laserski sistem koji može ispariti prostatu bez obzira na njenu veličinu. A njegova vrhunska preciznost – samo 0,2mm prodiranja u tkivo – garantuje sigurnost po okolna tkiva. Tulijum laser tretira prostatu od centralne zone ka kapsuli koja je okružuje, potpuno bez rizika.

Nakon laserskog isparavanja prostate, celokupno uriniranje prolazi bez ikakvih smetnji. Mlaz urina se menja u potpunosti – vraća se jak i neprekidan mlaz, bez poteškoća. Noćna ustajanja se smanjuju i postepeno nestaju. A muškarci koji su nosili kateter, nakon operacije nemaju potrebe za njim.

Foto: Laser med

Kod sumnje na karcinom prostate, FUZIONA biopsija sa virtuelnim navigatorom osigurava postavljanje konačne dijagnoze.

U slučaju dijagnostikovanog lokalizovanog karcinoma prostate, robotska hirurgija pruža unapređene mogućnosti lečenja. Najnoviji hirurški robot – Versius® ima robotske ruke koje omogućavaju rotaciju od 360 stepeni u oba smera, u takozvanom režimu „punog zgloba“. Hirurg njima upravlja putem otvorene konzole, sa kompletnom vizuelnom kontrolom operativnog polja. Intervencija je gotovo bezkrvna, a oporavak - ubrzan.

U LASER MED-u Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.

LASER MED - 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika, 11-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.

Takođe, dostupne su onlajn konsultacije za lasersku i robotsku hirurgiju prostate sa urologom iz Bugarske na srpskom.

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