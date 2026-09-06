Dr Novosti

DOVOLJNO VAM JE 20 MINUTA DNEVNO: Vežbama opustite telo i istežite mišiće i zglobove

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

06. 09. 2026. u 07:00

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NIJE mali broj ljudi koji provode dane u sedećem položaju, uz stres, manjak kretanja i napetost mišića vrata, leđa i nogu. Upravo zato se preporučuju rekreativne aktivnosti koje istovremeno opuštaju organizam, poboljšavaju pokretljivost i istežu mišiće.

ДОВОЉНО ВАМ ЈЕ 20 МИНУТА ДНЕВНО: Вежбама опустите тело и истежите мишиће и зглобове

Foto: Depositphotos/ Photodjo

Među najpoznatijim takvim programima su lagano istezanje, joga, pilates i vežbe disanja sa kontrolisanim pokretima. Njihova prednost je što ne zahtevaju posebnu fizičku pripremu, a mogu da pomognu smanjenju napetosti u telu, poboljšanju držanja i osećaju veće lakoće pri kretanju.

Redovno istezanje doprinosi boljoj fleksibilnosti mišića i zglobova, dok spori i kontrolisani pokreti podstiču relaksaciju organizma.

Mnogi vežbači navode da nakon ovakvih treninga imaju bolji san, manje osećaja ukočenosti i više energije tokom dana.

Vežbe bi trebalo da se izvode polako, bez forsiranja i naglih pokreta, uz pravilno disanje. Dovoljno je izdvojiti 15 do 20 minuta dnevno kako bi telo postalo pokretljivije i opuštenije.

Istezanje vrata

Sedite ili stanite uspravno. Polako nagnite glavu ka jednom ramenu i zadržite položaj desetak sekundi. Ponovite i na drugu stranu. Nakon toga lagano kružite ramenima unapred i unazad. Pomaže opuštanju napetosti u vratu i ramenima, posebno kod osoba koje dugo sede za računarom.

Mačka-krava

Postavite se na dlanove i kolena. Polako izvijajte leđa nagore spuštajući glavu, a zatim lagano podižite glavu i spuštajte stomak ka podu. Poboljšava pokretljivost kičme i smanjuje osećaj ukočenosti u leđima.

Zadnja loža

Sedite na pod i ispružite noge. Polako se nagnite ka stopalima koliko vam prija, bez naglih pokreta i forsiranja. Povećava fleksibilnost nogu i smanjuje napetost u donjem delu leđa.

Tehnika disanja

Sedite udobno, zatvorite oči i dišite polako. Udahnite kroz nos brojeći do četiri, kratko zadržite dah, a zatim polako izdisaj. Pomaže smirivanju organizma, usporavanju pulsa i oslobađanju od svakodnevnog stresa.

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