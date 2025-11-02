PET NAMIRNICA KOJE LEKARI NIKADA NE PREPORUČUJU: Povećavaju rizik od raka debelog creva

NAMIRNICE koje birate i unosite u svoj organizam ne utiču samo na vašu energiju i telesnu težinu, već mogu i da povećaju ili smanje rizik od raka debelog creva. Iako još uvek ne postoji dokaz da određena hrana direktno izaziva ili sprečava rak, brojna istraživanja ukazuju na vezu između ishrane i učestalosti ove bolesti.

Foto Shutterstock

Stručnjaci ističu da namirnice koje podstiču upale mogu aktivirati procese koji doprinose razvoju tumora, dok ishrana koja podržava zdravlje creva može imati zaštitni efekat.

Crveno meso

Govedina, jagnjetina, svinjetina i teletina spadaju među namirnice sa najvećim rizikom od razvoja raka debelog creva. Svakih dodatnih 100 grama crvenog mesa dnevno povećava rizik i do 16%.

Crveno meso sadrži hem gvožđe, koje može podsticati formiranje spojeva povezanih sa rakom. Dugotrajna konzumacija crvenog mesa takođe može poremetiti mikrofloru creva, dodatno povećavajući rizik.

Prerađeno meso

Foto: Free Images Pixabay

Kobasice, viršle i delikatesno meso su kancerogeni za ljude. Sadrže nitrate i nitrite koji mogu povećati izloženost supstancama povezanim sa rakom.

Svakih 50 grama prerađenog mesa dnevno povećava rizik od raka debelog creva i do 22%.

Pečeno meso i roštilj

Foto: Free Images Pixabay

Priprema mesa na vrlo visokim temperaturama, poput pečenja na roštilju, stvara hemikalije koje mogu oštetiti DNK i podstaći razvoj tumora. Iako način pripreme ima uticaja, crveno i prerađeno meso i dalje predstavljaju problem.

Slatka i zaslađena pića

Prekomeran unos šećera može podstaći rast ćelija raka. Slatki i gazirani sokovi povećavaju unos kalorija i doprinose gojaznosti, koja je jedan od faktora rizika za razvoj raka.

Alkohol

Foto: Free Images Pixabay

Svaka alkoholna jedinica dnevno povećava rizik za oko 6%, dok četiri pića dnevno mogu povećati rizik i do 52%. Alkohol menja crevnu mikrofloru, smanjuje aktivnost zaštitnih enzima i stvara acetaldehid, kancerogenu supstancu koja oštećuje DNK.

(Tocka.mk)

