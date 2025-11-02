PET NAMIRNICA KOJE LEKARI NIKADA NE PREPORUČUJU: Povećavaju rizik od raka debelog creva
NAMIRNICE koje birate i unosite u svoj organizam ne utiču samo na vašu energiju i telesnu težinu, već mogu i da povećaju ili smanje rizik od raka debelog creva. Iako još uvek ne postoji dokaz da određena hrana direktno izaziva ili sprečava rak, brojna istraživanja ukazuju na vezu između ishrane i učestalosti ove bolesti.
Stručnjaci ističu da namirnice koje podstiču upale mogu aktivirati procese koji doprinose razvoju tumora, dok ishrana koja podržava zdravlje creva može imati zaštitni efekat.
Crveno meso
Govedina, jagnjetina, svinjetina i teletina spadaju među namirnice sa najvećim rizikom od razvoja raka debelog creva. Svakih dodatnih 100 grama crvenog mesa dnevno povećava rizik i do 16%.
Crveno meso sadrži hem gvožđe, koje može podsticati formiranje spojeva povezanih sa rakom. Dugotrajna konzumacija crvenog mesa takođe može poremetiti mikrofloru creva, dodatno povećavajući rizik.
Prerađeno meso
Kobasice, viršle i delikatesno meso su kancerogeni za ljude. Sadrže nitrate i nitrite koji mogu povećati izloženost supstancama povezanim sa rakom.
Svakih 50 grama prerađenog mesa dnevno povećava rizik od raka debelog creva i do 22%.
Pečeno meso i roštilj
Priprema mesa na vrlo visokim temperaturama, poput pečenja na roštilju, stvara hemikalije koje mogu oštetiti DNK i podstaći razvoj tumora. Iako način pripreme ima uticaja, crveno i prerađeno meso i dalje predstavljaju problem.
Slatka i zaslađena pića
Prekomeran unos šećera može podstaći rast ćelija raka. Slatki i gazirani sokovi povećavaju unos kalorija i doprinose gojaznosti, koja je jedan od faktora rizika za razvoj raka.
Alkohol
Svaka alkoholna jedinica dnevno povećava rizik za oko 6%, dok četiri pića dnevno mogu povećati rizik i do 52%. Alkohol menja crevnu mikrofloru, smanjuje aktivnost zaštitnih enzima i stvara acetaldehid, kancerogenu supstancu koja oštećuje DNK.
(Tocka.mk)
BONUS VIDEO - Kako pronaći put ka zdravom životu uz lifestyle medicinu
Preporučujemo
NAJZDRAVIJE POVRĆE U JESEN: Jača imunitet, štiti srce i podstiče varenje
25. 10. 2025. u 22:27
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)