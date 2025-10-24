SA ESG FESTIVALA PORUČUJU: Briga o zdravlju i prevencija najveća društvena odgovornost

NA ESG festivalu u Beogradu izvršni potpredsednik STADA grupe Frank Štaud predstavio je nalaze Zdravstvenog izveštaja zasnovanog na 27.000 ispitanika u 22 zemlje, ističući Srbiju kao okosnicu ŠTADINE globalne proizvodnje i važnog partnera u jačanju javnog zdravlja.

Panel o prevenciji i javnom zdravllju na ESG Festivalu

Štaud je upozorio da je samo polovina građana izjavila da živi zdravo, da je briga o zdravlju u snažnoj korelaciji sa primanjima, te da je mentalno zdravlje i dalje potisnuta tema — uz 26% onih koji su se suočili s problemima i porast preventivnih praksi. Njegova poruka: prevencija i odgovornost sistema i pojedinaca moraju postati zajednički prioritet.

Štaud je naglasio važnost Srbije kao okosnice ŠTADINE globalne proizvodnje, kao i značaj izveštaja koji može pomoći Vladi Srbije u kreiranju boljeg zdravstvenog sistema za sve korisnike — kako bi ljudi na vreme i na bolji način brinuli o svom zdravlju. Izveštaj obuhvata 22 zemlje i 27.000 ispitanika i daje uvide u fizičko i mentalno zdravlje stanovništva.

Frank Štaud predstavlja najnovije rezultate Zdravstvenog izveštaja na ESG Festivalu

Štaud je istakao najrelevantnije nalaze za zdravstvene sisteme širom Evrope: potrebu za jačanjem prevencije, obnovu poverenja u zdravstvene sisteme narušenog tokom pandemije, kao i činjenicu da samo polovina ispitanih živi zdravim načinom života. Izveštaj potvrđuje da je briga o zdravlju u direktnoj korelaciji sa finansijskim mogućnostima, što ukazuje na neophodnost dodatne podrške onima koji nisu materijalno adekvatno obezbeđeni.

- Kada je reč o mentalnom zdravlju, prema rezultatima istraživanja 26% ispitanika suočilo se sa nekim problemom te vrste, dok preko 60% preduzima preventivne mere. Skoro 30% ne dolazi na posao i uzima bolovanje zbog stresa. Ohrabruje što među ispitanicima mlađim od 35 godina čak 62% želi da preduzme sve mere kako bi sačuvali svoje mentalno zdravlje - poručio je Frank Štaud učestvujući na panelu „Prevencija, odgovornost, održivost: Zdravlje kao zajednička odgovornost“ u okviru ESG Festivala. Govoreći o rezultatima koji se odnose na građane Srbije, Štaud je ukazao da, iako 77% kaže da ima dobro mentalno zdravlje, čak 74% je doživelo neki vid sagorevanja.

- Zbog svega toga neophodan je poziv na buđenje — briga o zdravlju je zajednička odgovornost zdravstvenih sistema i svakog pojedinca. Vlade i sistemi treba da osnaže ljude da žive zdravim načinom života, uz poseban akcenat na mentalno zdravlje i na podršku onima koji nemaju dovoljno sredstava za lečenje - ocenio je Štaud.

Učesnici panel diskusije - Ana Stamenković, dr Mirsad Đerlek, dr Mary Vukša, Frank Štaud, Ronald Zeliger

Sa Štaudom se složio i dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, ističući da u Srbiji mora da se menja kolektivni odnos prema prevenciji i očuvanju zdravlja — od najranijeg uzrasta i školskog sistema, kako bi prevencija postala način života. Dodao je da je Srbija pri gornjem delu lestvice kada je reč o preventivi i da su prethodne dve godine donele brojne aktivnosti u oblasti preventivnih pregleda i očuvanja zdravlja građana.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, osvrnuo se na ulogu kompanija u očuvanju zdravlja, pre svega sopstvenih zaposlenih. „U Hemofarmu dajemo slobodan dan kako bi naši zaposleni obavili sve potrebne preglede“, rekao je Zeliger, dodajući da kompanija sprovodi programe koji podstiču preventivne preglede:

- Hemofarm, u saradnji sa Ministarstvom i zdravstvenim institucijama, menja atmosferu na polju zdravlja kroz projekte, edukativne kampanje i donacije. Kompanija mora uvek da vrati zajednici - poručio je Zeliger. Đerlek se tom prilikom zahvalio kompaniji na podizanju svesti o transplantaciji organa u Srbiji, koja je ove godine dostigla rekord sa 96 obavljenih intervencija.

Frank Štaud i Ronald Zeligerna ESG festivalu

Gošća panela, dr Mary Vukša, psiholog i klinički farmakolog, istakla je važnost mentalnog zdravlja kao kulturološkog pitanja koje je neophodno menjati kako bismo bili efikasni članovi društva. Dodala je da AI može biti podrška u ovom procesu i ocenila ohrabrujućim to što sve više mladih brine o svom mentalnom zdravlju.

