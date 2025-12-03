Može li muškarac da se sačuva od problema sa prostatom?
PROSTATNA žlezda je među najvažnijim organima muškog reproduktivnog sistema. Kod različitih muškaraca može biti različitih dimenzija, strukture i gustine, koji se vremenom obično menjaju.
Jedna od osnovnih funkcija žlezde je da proizvodi poseban sekret koji predstavlja hranljivu sredinu za spermatozoide i potpomaže njihovu pokretljivost, vitalnost i transport.
Prema medicinskoj statistici, kod većine zdravih muškaraca u reproduktivnom dobu prostata je dužine oko 30mm, širine 30mm, a debljine 20mm. Adenom, ili benigna hiperplazija prostate, predstavlja uvećanje žlezde koje se ustanovljava nakon 50. godine. Tempo rasta tkiva je individualan kod svakog muškarca. Stanje se otkriva zbog tegoba s mokrenjem – često drugi, očigledni simptomi izostaju. Razvoj karcinoma prostate je povezan sa poremećajima ili specifičnostima hormonskog metabolizma, kao i sa socijalnim faktorima – sedentarni i nezdrav način života, zloupotreba alkohola, pušenje. Glavna opasnost oboljenja je što može da se razvija godinama bez ikakvih simptoma.
Ako imate preko 50 godina, prva i najvažnija preventivna mera je da posećujete urologa jednom godišnje, čak i ako nemate bilo kakvih tegoba ili simptoma. Profilaktika predstavlja preventivu mnogih oboljenja ili njihovo otkrivanje u ranoj fazi razvoja, koje će uticati na budući tok lečenja. Druga važna mera je pridržavanje zdravih navika u životu kroz izbalansiranu ishranu, 8-9 sati sna, umerenu fizičku i seksualnu aktivnost.
Laser Med je u Bugarskoj uveo i već 13 godina sprovodi lečenje adenoma prostate sa Tulijum laserom, potpuno u skladu sa međunarodnim medicinskim standardima. Laserski sistem predstavlja lidera u tehnološkom smislu, sa jačinom od 200 vati i preciznošću ponicanja u tkivo od samo 0,2mm. Tim laserskih urologa ima najveće iskustvo u zemilji u svom svakodnevnom radu. Nakon intervencije mlaz urina je jak, bistar i ističe bez naprezanja, što se može porediti samo sa periodom iz mladosti muškarca. Muškarci koji su živeli sa trajno postavljenim kateterom, oslobađaju se od njega konačno.
U LASER MED-u Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
NOVO
U Srbiji ► Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom
Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene. Odlikuje se brzim i pouzdanim rezultatom.
► Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom.
U Bugarskoj ► Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera
Robotski asistirana operacija uz primenu robota nove generacije - Versius®, pruža veću udobnost, beskrvnost i bezbednost zahvaljujući unapređenoj preciznosti, otvorenom tipu konzole i izuzetnoj funkciji robotskih ruku – režim „punog zgloba“.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357
Preporučujemo
AUDIO BM SLUŠNI APARATI: Novogodišnja čarolija zvuka
01. 12. 2025. u 10:00
BUĐENjE U OVO VREME USPORAVA STARENjE: Način koji vas čini godinama mladim
25. 11. 2025. u 20:36
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)