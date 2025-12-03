Dr Novosti

Može li muškarac da se sačuva od problema sa prostatom?

03. 12. 2025. u 10:00

PROSTATNA žlezda je među najvažnijim organima muškog reproduktivnog sistema. Kod različitih muškaraca može biti različitih dimenzija, strukture i gustine, koji se vremenom obično menjaju.

Jedna od osnovnih funkcija žlezde je da proizvodi poseban sekret koji predstavlja hranljivu sredinu za spermatozoide i potpomaže njihovu pokretljivost, vitalnost i transport.

Prema medicinskoj statistici, kod većine zdravih muškaraca u reproduktivnom dobu prostata je dužine oko 30mm, širine 30mm, a debljine 20mm. Adenom, ili benigna hiperplazija prostate, predstavlja uvećanje žlezde koje se ustanovljava nakon 50. godine. Tempo rasta tkiva je individualan kod svakog muškarca. Stanje se otkriva zbog tegoba s mokrenjem – često drugi, očigledni simptomi izostaju. Razvoj karcinoma prostate je povezan sa poremećajima ili specifičnostima hormonskog metabolizma, kao i sa socijalnim faktorima – sedentarni i nezdrav način života, zloupotreba alkohola, pušenje. Glavna opasnost oboljenja je što može da se razvija godinama bez ikakvih simptoma.

Ako imate preko 50 godina, prva i najvažnija preventivna mera je da posećujete urologa jednom godišnje, čak i ako nemate bilo kakvih tegoba ili simptoma. Profilaktika predstavlja preventivu mnogih oboljenja ili njihovo otkrivanje u ranoj fazi razvoja, koje će uticati na budući tok lečenja. Druga važna mera je pridržavanje zdravih navika u životu kroz izbalansiranu ishranu, 8-9 sati sna, umerenu fizičku i seksualnu aktivnost.

Laser Med je u Bugarskoj uveo i već 13 godina sprovodi lečenje adenoma prostate sa Tulijum laserom, potpuno u skladu sa međunarodnim medicinskim standardima. Laserski sistem predstavlja lidera u tehnološkom smislu, sa jačinom od 200 vati i preciznošću ponicanja u tkivo od samo 0,2mm. Tim laserskih urologa ima najveće iskustvo u zemilji u svom svakodnevnom radu. Nakon intervencije mlaz urina je jak, bistar i ističe bez naprezanja, što se može porediti samo sa periodom iz mladosti muškarca. Muškarci koji su živeli sa trajno postavljenim kateterom, oslobađaju se od njega konačno.

U LASER MED-u Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.

NOVO

U Srbiji ► Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom

Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene. Odlikuje se brzim i pouzdanim rezultatom.

Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom.

U Bugarskoj ► Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera

Robotski asistirana operacija uz primenu robota nove generacije - Versius®, pruža veću udobnost, beskrvnost i bezbednost zahvaljujući unapređenoj preciznosti, otvorenom tipu konzole i izuzetnoj funkciji robotskih ruku – režim „punog zgloba“.

LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs

