MILATOVIĆ POZVAO NA UZDRŽANOST NAKON INCIDENATA SA TURSKIM DRŽAVLJANIMA: "Crna Gora mora pokazati zrelost"

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović oštro je osudio napad koji se dogodio u Podgorici, uputivši podršku povređenom sugrađaninu i njegovoj porodici, te pozvao nadležne organe na brzo i potpuno rasvetljavanje slučaja i blagovremeno informisanje javnosti.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da će Vlada danas po hitnoj proceduri, doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske nakon što je policija privela 45 turskih državljana zbog nekoliko incidenata u kojima je bilo nasilja u prethodna 24 sata.

Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana Y.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabjelo naneli povrede M.J.

Oni se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje.

To je izazvalo ogorčenje građana koji su se okupili i sinoć uzvikivali povike "Ubij Turčina".

Policija je saopštila je u poslednja 24 sata došlo do nekoliko incidenata u kojima je bilo nasilja a kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriji Podgorice, te da je privedeno privedeno oko 45 lica, turskih državljana.

U Crnoj Gori zvanično boravi oko 13.300 turskih državljana.

Milatović je apelovao na smirenost i uzdržanost, poručivši da u društvu ne smje biti mesta kolektivnoj krivici ni stigmatizaciji celog naroda.

- Obaveza nam je da štitimo sigurnost ljudi i javni red, ali i društvenu koheziju. Svi javni akteri moraju voditi računa da porukama ne podižu tenzije, dok su policija i tužilaštvo dužni odlučno suzbijati govor mržnje i svaki vid pretnji - naveo je predsednik.

Govoreći o pitanju migracija, Milatović je ocenio da je Crnoj Gori potrebna odgovornija imigraciona politika - čvrsta prema zloupotrebama i kriminalu, a pravedna prema svima koji poštuju zakone.

To znači ciljane bezbednosne provere, efikasno sankcionisanje nezakonitosti i jači nadzor nad zloupotrebama, ali i jasnu poruku da su ljudi koji žive i rade u skladu sa propisima naši gosti i komšije - dobrodošli i sigurni - istakao je on.

Predsednik je podsetio da je još pre mesec dana upozoravao na potrebu definisanja jasne, uravnotežene i odgovorne politike u oblasti migracija, dodajući da od tada nije bilo konkretnih institucionalnih koraka.

- Danas, umesto ishitrenih odluka, moraju se doneti ozbiljne i održive mere u interesu svih građana - zaključio je Milatović, poručivši da Crna Gora mora pokazati zrelost: nultu toleranciju prema počiniocima, doslednu primjenu zakona o strancima i smiren pristup u trenutku kada je najlakše podići tenzije" zaključio je Milatović.

Potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović oglasio se nakon što je izboden Podgoričanin, zbog čega je došlo do incidenata u podgoričkom naselju Zabjelo.

- Najoštrije osuđujem sinošnji gnusni napad u Podgorici u kojem je jedna osoba povređena kao i svaki drugi vid nasilja te pozivam nadležne da što pre pronađu i procesuiraju vinovnike a građanima obezbede sigurno okruženje. Istovremeno pozivam sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost - naveo je Ibrahimović.

Kako je dodao, krivica je individualna, nadležnost za sprovođenje zakona ima samo država a poistovećivanje bilo kojeg naroda i države sa bilo kojim aktom nasilja je korak u pogrešnom smeru.

- U evropskoj Crnoj Gori nema mesta nasilju, nema mesta samovlašću i nema mesta pokličima 'Ubij Turčina!' koji su se mogli čuti u Podgorici te pozivam nadležne na promptnu reakciju i u ovom slučaju - naveo je Ibrahimović.

U nedelju uveče oko ponoći je, za sada nepoznati počinilac, zapalio automobil u vlasništvu državljanina Turske, na auto-placu 'Zeren motors" na Zabjelu u Podgorici.

Počinjena je manja materijalna šteta, a brzom intervencijom sprečeno je da se vatra razbukti.

Prethodno su nepoznati vandali demolirali lokal turskom državljaninu, takođe usred Podgorice.

