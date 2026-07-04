MIRIS KOTLIĆA, PESMA I OSMESI: Na obali Save održana tradicioanlna manifestacija "Savske vatre" (FOTO)

SVAKE prve subote u julu obala Save postaje mesto na kojem se okupljaju Beograđani i njihovi gosti, uz miris riblje čorbe, sportska nadmetanja, pesmu i druženje. Tradicionalna manifestacija "Savske vatre", pod sloganom "Siđi do reke", i ove godine oživela je Savski kej kod Beogradskog sajma, pretvarajući ga u prostor ispunjen dobrom energijom, prijateljstvom i osmesima.

Foto: Privatna arhiva i Hibridna pošta

Dok se iz velikih kotlića širio miris sveže kuvane riblje čorbe, tridesetak ekipa iz Beograda i Pančeva pokazivalo je svoje kulinarsko umeće. Organizatori su svim učesnicima obezbedili ribu i začine, a sve ostalo bilo je prepušteno iskustvu, mašti i tajnim receptima svakog tima.

- Učestvuje 30 ekipa iz Beograda i Pančeva, a osim kuvanja organizujemo i takmičenja u pikadu, streljaštvu i nadvlačenju konopca. Sa nama su svake godine i prijatelji iz Bugarske - kaže Jovica Maksimović. - Pobednik osvaja prelazni pehar koji naredne godine predaje novom šampionu. Za kulturni deo programa zaduženi su članovi KUD-a "Kopaonik" sa Kosova i Metohije i ansambl "Gledanice".

Na obali Save nije bilo važno samo ko će skuvati najbolju čorbu. Nadmetanje je bilo povod za susrete starih prijatelja, upoznavanje novih i zajedničko uživanje u danu pored reke.

Koliko je put do pobede bio zahtevan, najbolje objašnjava Marina Stošić iz Pošte Srbije, koja ističe da su članovi žirija ove godine bili prave "oštre kašike", ne pristajući ni na kakve kompromise.

- Ocenjivanje je bilo potpuno anonimno, svaka čorba dobila je svoj broj, tako da niko od nas nije znao čije jelo ocenjuje - navodi ona. - Najpre smo gledali izgled, jer dobra riblja čorba ne sme da bude masna niti da pliva u ulju. Zatim su se ocenjivali jačina paprike, količina luka, punoća ukusa, karakteristična blaga slatkoća, da čorba malo "rezi", da nema kostiju i da je riba pravilno skuvana. U najuži izbor ušlo četrnaest najboljih."

Direktor uz pobedničku ekipu Ovogodišnji pobednik takmičenja u kuvanju riblje čorbe bila je ekipa Pošte Srbije, koja je nastupila sa dve ekipe i zasluženo ponela pobednički pehar. Podršku svojim kolegama pružio je i direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković

Na vatri je krčkao i kotlić ekipe GSP-a "Trola do bola". Njihov glavni majstor Dobrivoje Marinković već tri decenije radi na održavanju beogradskih trolejbusa, pa je i ovog puta njihovo učešće nosilo posebnu simboliku.

- Ovo je još jedan pokušaj da održimo trole, zato što je ovaj grad zaslužio da ih sačuva. Potrebna je modernizacija, ali trole treba da ostanu deo Beograda - poručio je Marinković.

Iskusni kuvari znaju da dobra riblja čorba traži strpljenje, ali i kvalitetne sastojke. To potvrđuje i Darko Đumić, glavni majstor druge ekipe GSP "Pijani šarani".

- Prvo smo dinstali luk i šargarepu, pa tek onda dodali ribu. Najvažnije je da ima što više različitih vrsta ribe, jer upravo to daje pun ukus čorbi - otkriva Đumić svoju kulinarsku filozofiju.

Manifestacija "Savske vatre" traje već više od dve i po decenije. Nastala je u teškim vremenima, ali je prerasla u praznik zajedništva.

- Počelo je 1999. godine, kao svojevrstan odgovor i otpor tokom NATO agresije. Prvo takmičenje organizovali su Sportsko-ribolovačko društvo "Senjak" i Ferijalni savez Srbije, a manifestacija je iz godine u godinu rasla. Najvažnije od svega je druženje i širenje prijateljstva. Naše geslo je - važno je učestvovati - podseća Žarko Gvero, sekretar Ferijalnog saveza Srbije.

Među najveselijim ekipama bili su i akcijaši. Savez udruženja učesnika radnih akcija Srbije učestvuje od 2017. godine i ove godine nastupio je sa četiri ekipe. Kako nam je otkrila Dragana Andrić, posle takmičenja požurili su u Jagodinu na druženje sa akcijašima iz bivše Juge.

Još jednom se pokazalo da "Savske vatre" nisu samo takmičenje u kuvanju riblje čorbe, već praznik ljudi koji čuvaju tradiciju, neguju prijateljstvo i svake prve subote u julu potvrđuju da je dovoljno sići do reke kako bi se pronašli dobro raspoloženje, zajedništvo i razlog za novo okupljanje naredne godine.