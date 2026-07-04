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BEOGRAĐANI, PAŽNJA: Ova ulica u centru grada biće zatvorena do 22. jula

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04. 07. 2026. u 17:21

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SEKRETARIJAT za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da će od sutra doći do obustave saobraćaja u Vlajkovićevoj ulici zbog radova, kao i da će ta obustava trajati do 22. jula.

БЕОГРАЂАНИ, ПАЖЊА: Ова улица у центру града биће затворена до 22. јула

Foto: AI generated

U saopštenju se navodi da do obustave dolazi zbog radova na izgradnji kablovskog voda, koje izvodi "Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije Beograd".

Tokom radova biće obustavljen saobraćaj, zauzeti i raskopani delovi kolovoza, parking mesta i trotoara u Vlajkovićevoj ulici, od Kosovske ulice do Trga Nikole Pašića.

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