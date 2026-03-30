IZ KUĆE U "AMBIS": Radnici u Ulici Cvetanova ćuprija oštetili ulaze u dvorišta

TOKOM radova na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Cvetanova ćuprija u Velikom Mokrom Lugu, koji traju duže od godinu dana, radnici su razmontirali stepenište na ulazu u dva dvorišta.

Kako tvrde oni čija je imovina oštećena, to je urađeno bez validnog obrazloženja i dozvole.

Prema navodima ovih Mokrolužana, do incidenta je došlo sa obrazloležnjem "da nije moglo drugačije".

- Komšiji i meni su razmontirali stepenište od ulaza ne pitavši nikog i odmah su otišli sa lica mesta. Rekli su da će stepenice u prvobitno stanje vratiti druga ekipa, mada mi sumnjamo u to - ističe jedan od žitelja ove ulice.

Ova situacija dovela je do toga da žitelji ovog kraja prilikom izlaska iz dvorišta praktično nailaze na ogroman iskop, dok je većina automobila u ovoj ulici često i parkirana zbog radova. Svaki vlasnik vozila ga je bar jednom za ovih godinu dana, koliko traju radovi, oštetio, a mnogi i više puta.

Nema alternative za autobus 20 U SEKRETARIJATU za javni prevoz rekli su nedavno "Novostima" da ne postoji alternativa za liniju 20, s obzirom na to da ulična mreža u naselju Veliki Mokri Lug, kao posledica višegodišnje neregulisane gradnje, ne omogućava uspostavljanje druge linije javnog prevoza, kao ni minibus linije.

Stanovnici su očekivali da će bolje uslove za život moći da očekuju dolaskom proleća, međutim, kraj radova sada je pomeren za april.

Isto tako, nema naznaka da će ovaj deo naselja dobiti "nazad" autobusku liniju 20, koja je ključna veza ovog dela sa ostatkom grada.

- Veliki broj đaka koje minibus vozi do osnovnih škola "Milan Đ. Milićević" i "Vladislav Petković Dis", ali i nas majki sa malom decom, kao i starijih komšija, i drugih nemamo alternativu, osim da po 40 minuta čekamo bus i to u nadi da ćemo uspeti da uđemo - kaže za "Novosti" Marija Atanasković.