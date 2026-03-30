OBRENOVAC SPREMAN ZA ODBRANU OD MOGUĆIH POPLAVA: Kolubara, Tamnava i reka Ub, pod stalnom prismotrom

Od jutros u Obrenovcu uvedena je redovna odbrana od poplava na području „Kolubara – Obrenovac, Ub“, na više deonica duž reka Kolubare, Tamnave i Uba.

- Odluka je doneta nakon merenja vodostaja na Kolubari kod Draževca, gde je u 8 časova zabeležen nivo od +676 cm, uz dalji rast - kažu nadležni iz opštine.- Pod redovnom odbranom trenutno se nalazi oko 12km nasipa, uključujući leve nasipe uz Kolubaru i reku Ub, kao i delove ušća Tamnave.

Nadležni tvrde da je pripravnost za odbranu od poplava uvedena još u četvrtak, dok je tokom vikenda organizovano i 24-časovno dežurstvo, od subote na nedelju.

Takođe, nadležni iz „Beogradvoda“ prate stanje na terenu, uz angažovanje potrebne mehanizacije i ljudstva: - Sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo javnih preduzeća na teritoriji opštine Obrenovac nalaze se u pripravnosti, dok su ekipe na terenu i vrše kontinuirano obilazak i kontrolu kritičnih lokacija.