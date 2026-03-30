GROBLJE "NIKLO" PORED VODOIZVORIŠTA: Nelegalne grobnice 1.300 evra, a Vrčinci u strahu za bezbednost bunara i pijaću vodu

IZGRADNjA nelegalnog groblja u Vrčinu uveliko je u toku, a vlasnici, koji su tik pored lokalnog počivališta koje je u međuvremenu postalo tesno, izbetonirali i ogradili prostor za grobna mesta, prodaju ih po ceni od 1.300 evra.

U blizini parcele u Sesvetskoj ulici nalazi se i vodoizvorište, iako zakon jasno nalaže da groblje i izvorište ne mogu biti u blizini. Vrčinci zato strahuju da će ostati bez pijaće vode i bunara u koje su uložili novac.

Peticiju "o hitnom zaustavljanju radova zbog straha za svoje bunare i životnu sredinu", potpisalo je više od 300 građana.

Brojni meštani navode da su svoje žalbe poslali na adrese komunalne, građevinske i ekološke inspekcije, a u prekršajnom sudu u Grockoj podneli su i krivične prijave.

- Ostaćemo bez pijaće vode i svojih bunara u koje smo uložili ogroman novac. Svi kojima smo se obraćali uputili su nas na druge adrese, a oni zatim govore da nisu nadležni. Ne znamo kome da se obratimo, da li da se selimo - rekao je za medije jedan od ugroženih Vrčinaca.

Nenad Isidorović i Vladimir Kuzmanović kupili su parcelu pored groblja, a kako je za Tanjug rekao Isidorović, njih dvojica su osmi u nizu koji su kupili zemljište nadomak vrčinskog groblja. Na njihovom imanju, podeljenom na 42 grobna mesta, već su obavljene i dve sahrane.

Prekršajno, ne i krivično ADVOKAT Predrag Savić rekao je da važeći Zakon o sahranjivanju i grobljima dozvoljava da privatno lice bude vlasnik groblja, međutim neophodno je imati potrebnu dokumentaciju. Lica koja bez dozvole obavljaju privatno sahranjivanje terete se prekršajno, a ne krivično.

Isidorović tvrdi da su sve radili po propisima, kao i da čekaju izveštaje od pojednih inspekcijskih službi koje su već izlazile na teren. Na zabrinutost meštana za sigurnost svojih bunara, kaže "da voda u okolnim bunarima ni ranije nije bila pogodna čak ni za tehničku upotrebu", a tvrdi da su to pokazali rezultati ispitivanja kvaliteta u Institutu za javno zdravlje.

- Imamo potvrdu da se ljudi mogu sahranjivati. Privatnici ne mogu registrovati komunalno preduzeće i samim tim ne mogu upravljati grobljima, ali mogu dobiti jedan vid saglasnosti da obavljaju sahrane. Trenutno čekamo rešenje i imamo informaciju da je ova parcela predviđena za groblje - tvrdi Isidorović.

S druge strane, Vrčinci kažu da vlasnicima niko nije dozvolio da vodu nose na analizu.

Kako je za "Novosti" rekao šef Komunalne inspekcije GO Grocka Nebojša Petković, nadležni iz Opštine su po dobijanju svake prijave izlazili na teren i konstatovali nelegalnu gradnju, a prijave prosledili nadležnoj građevinskoj inspekciji.

- Ako lice obavi pokopavanje posmrtnih ostataka van groblja koje je u upotrebi, predmet se prosleđuje na dalje postupanje sudiji za prekršaje. Kazna predviđena zakonom je od 1.000 do 50.000 dinara - rekao je Petković.