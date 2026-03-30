KROZ KALUĐERICU SADA SIGURNIJE: Svetlosna signalizacija podigla bezbednost na delu Smederevskog puta

POSLE postavljanja svetlosne saobraćajne signalizacije na jednom od najfrekventnijih putnih pravaca - Smederevskom putu, bezbednost svih učesnika u saobraćaju je mnogo veća.

Za ovu značajnu promenu izborili su se sami žitelji Kaluđerice, koji su mesecima apelovali na nadležne da reaguju. Građani su posebno bili nezadovoljni jer je na ovom putnom pravcu u prethodnih šest meseci stradalo troje građana, a saobraćajnih nezgoda je bilo oko 100.

Ekipe JKP "Beorad put" početkom decembra postavile su semafore kod stajališta "Filipa Kljajića" i "Stara Kaluđerica", odnosno na raskrsnicama Smederevski put - Ulica Filipa Kljajića i Smederevski put - Ulica Vuka Karadžića.

Ovaj putni pravac je za više od godinu dana radova proširen u dužini od kilometar puta, od predviđenih 3,7, a ova deonica u Kaluđerici od tada je poznata kao ona gde vozači lako "dodaju gas". Naročito je opasno noću kada je preglednost daleko manja. Ovo proširenje olakšalo je vožnju, doduše na kratkoj relaciji.

- Iščekivali smo da semafori počnu sa radom i iskreno se nadam da će oni sprečiti bahate vozače da "jure" ovuda. Mnogo se nezgoda dešavalo upravo zbog neprilagođene brzine - rekla je za "Novosti" Kaluđerčanka Rada L.

Rupe i krateri TOKOM ledenog talasa koji je pogodio prestonicu oko Božića, poledica i so koja je posipana napravila je dodatne probleme vozačima na Smederevskom putu. Žitelji Kaluđerice prethodnih dana apelovali su na društvenoj mreži Instagram da se "Smederevac" makar "presvuče", ako ne može da se rekonstruiše. Rupe i kratere je nemoguće izbeći, a zbog ovog problema vozači svakodnevno oštećuju svoja vozila.

Krajem novembra, u blizini stajališta "Stara Kaluđerica", došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen muškarac dok je prelazio pešački prelaz.

Sredinom oktobra, nedaleko od ovog mesta, na prekidu proširenja puta i stajališta "Čardak", teže je povređena i desetogodišnja devojčica. Na nju je tada naleteo gradski autobus na liniji 307. Posle pisanja "Novosti" putari su obnovili "zebre" kod nekoliko autobuskih stajališta, međutim ti pešački prelazi već su izbledeli.