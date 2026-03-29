NEZABORAVNO SEĆANJE NA PLOVIDBU SA ORKAMA: Beograđanka Teodora Vujović o lednom Antarktiku, fokama, pingvinima, ali i nestalom psu Luni

BEOGRAĐANKA Teodora Vujović 23 dana provela je na kruzeru okružena ledom, sa kojeg se zodijakom, gumenim čamcem, otisnula u susret orkama, plovila sa njima i prihvatila izazov na koji mnogi ni ne pomišljaju - uskočila u hladne vode Južnog okeana, koji okružuje Antarktik.

Ovde je dospela poslom, kao medicinski radnik. Nezavisno od ovih ekstremnih iskustava, na domaćem terenu, u prestonici, poznata je kao veliki ljubitelj životinja i vlasnica psa Lumi, kojeg je, kad se izgubio, tražila iz belog sveta i nalazaču dala obećanu nagradu od 1.000 evra.

Teodora je našla Lumi, a i vratila se iz zemlje leda, voljna da sa čitaocima "Novosti" podeli svoje nezaboravno iskustvo.

- Najviše su me inpresionirale orke - priča Teodora. - Krenuli smo zodijakom u ekspediciju novinar "Nacionalne geografije", fotograf i ja. U jednom trenutku pojavile su se njih četiri oko našeg čamca. U tom trenutku nisam osetila strah da mogu da nam prevrnu čamac, samo sam uzela telefon u ruke kako bih ih slikala, jer je prizor bio neverovatan. Pivale su pored nas oko minut i po.

Pojava ove vrste kita u blizini ljudi veoma je retka.

- Njihovo pojavljivanje ću pamtiti celog života, prizor je bio neverovatan - ispričala je Teodora kroz osmeh.

Poznata kao zaljubljenica u adrenalin i izazove, naša sugrađanka je htela da oseti hladnoću okeana na svojoj koži, pa je uskočila među sante leda, u vodu, čija je temperatura bila minus deset!

- Kao medicinska sestra krenula sam sa malom grupom ljudi na okean - rekla je Vujovićeva. - Bili smo oko četiri do pet sati napolju i toliko sam se smrzla da više ništa nisam osećala. To je bio pravi trenutak. Obukla sam bikini i prva uskočila. Imala sam osećaj da me noževi probadaju. Da telo ne bi doživelo šok, osoblje na čamcu svakog od nas je vezalo konopcem kako bi nas lakše izvukli iz vode odmah nakon skoka.

Nakon toga, Teodora se na kruzeru opustila uz toplu kupku, kako bi se ugrejala. Na iznenađenje mnogih, posle ovog izazova se nije prehladila.

Pored kitova, Teodora se družila sa pingvinima i fokama kada je kročila na ledeni kontinent. Takođe, sa grupom ljudi, o kojoj je brinula, posetila je i Skotovu kolibu, istorijsku bazu ekspedicije Roberta Falkonta Skota koja datira od početka 20. veka. Koliba je zadržala svoj prvobitni izgled, očuvana je, sa originalnim predmetima koji su se u to vreme koristili. Kako nam je rekla Vujovićeva, imala je osećaj kao da se vratila 100 godina unazad. Posetila je mesta Kape Adare, Kape Roids i ostrvo Ros.

Iako mnogi u žargonu kažu da na Antarktiku još traje ledeno doba, naša sagovornica je rekla da nije drastična razlika u temperaturi u poređenju sa Srbijom zimi, ali je naglasila da je "drugačije hladno".

Zaljubljenica u promene PRIČA naše sagovornice počinje iz njene želje za izazovima i promenom. U svojoj 25. prvi put je spakovala kofere i otišla na kruzer i plovila raznim delovima sveta. Kada je napunila 30 godina, uželela se kuće, vratila u Beograd i upisala Višu medicinsku školu kako bi dobila zvanje "diplomirani strukovni nutricionista dijetetičar". Sada Teodora ima 34 godine, a njena želja za novim iskustvima sve je jača.

- Temperatura je obično blizu kopna bila u minus pet do šest stepeni, ali vetar izaziva drugi osećaj. Oštriji je pa smo svi imali subjektivni osećaj da je minus 20. Zbog toga nismo mnogo često izlazili napolje, od ukupnih 23 dana, samo smo sedam bili napolju - objašnjava naša sagovornica.

Slobodno vreme na kruzeru, pored treninga u teretani i ćaskanja sa kolegama, provodila je neumorno tražeći psa Lumi preko interneta.

- Zbog Lumi mi je slobodno vreme bilo užasno, jer sam samo razmišljala o njoj. Gde se nalazi, da li joj se nešto loše desilo, da li je gladna... Slala sam apele na društvenim mrežama, angažovala ljude iz jednog udruženja da mi pomognu jer fizički nisam mogla. Sa drugog kontinenta vratila kući, a Lumika nije. Nastavila sam neumorno da je tražim, a i mnogi građani su se odazvali apelu i tražili je.

Posle dva meseca od nestanka ljubimca, jedna sugrađanka je pozvala Teodoru i rekla da je videla Lumi na Karaburmi. Ona je odmah otišla da je preuzme, a pronalazaču, kaže, dala nagradu koju je obećala.