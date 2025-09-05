Beograd

POP LUKINA ULICA SUTRA ZATVORENA ZA SAOBRAĆAJ: Ovih 15 linija menja trase

В.Н.

05. 09. 2025. u 16:34

TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju u Pop Lukinoj ulici, 6. septembra, od 7 časova do ponoći doći će do izmena u režimu rada linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Foto: Beoinfo

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza u Pop Lukinoj na rampi za isključenje sa Brankovog mosta, kao i dela ulice u zoni ispod Brankovog mosta do kružnog toka. Tokom izvođenja radova predmetne deonice će biti zatvorene za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija javnog prevoza:

vozila sa linija 15, 60, 60L, 72 i 84 će saobraćati ulicama: Brankovom, kroz Terazijski tunel, Dečanskom, Makedonskom, kroz terminus „Trg republike”, dok će u smeru ka Zemunu i Novom Beogradu saobraćati od terminusa „Trg republike” sledećim ulicama: Braće Jugovića, Dečanskom, kroz Terazijski tunel, Brankovom i dalje na redovnim trasama (u funkciji održavanja manifestacije „Trka 10K Beograd 2025”) u zoni raskrsnice Bulevara Nikole Tesle i Ulice Ušće);

vozila sa linije 67 će saobraćati ulicama: Antifašističke borbe, Moto-put M11, most Gazela, Mostarska petlja, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”;
vozila sa linije 68 će saobraćati ulicama: Bulevar Zorana Đinđića, Vladimira Popovića, petlja kod Sava centra, most Gazela, Mostarska petlja, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”;
vozila sa linija 71 i 75 će saobraćati sledećim ulicama: Brankovom, kroz Terazijski tunel, Dečanskom, Makedonskom, Trg republike, Vasinom, kroz terminus „Studentski trg”, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati od terminusa „Studentski trg” ulicama Vasinom, Trg republike, Makedonskom, Dečanskom, kroz Terazijski tunel, Brankovom i dalje na redovnim trasama;
vozila sa linija 704, 706 i 707 će saobraćati ulicama: Bulevar Nikole Tesle, Trešnjinog cveta (u funkciji održavanja manifestacije „Trka 10K Beograd 2025”), Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Vladimira Popovića, kroz terminus „Novi Beograd Blok 20/”, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati od terminusa „Novi Beograd Blok 20/” ulicama Vladimira Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Milentija Popovića, Bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama;
vozila sa linije 9A će u oba smera saobraćati Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”;
vozila sa linija 78 i 83 će u smeru ka Zemunu saobraćati sledećim ulicama: Trg Slavija, Kralja Milana, Terazije, Kolarčevom, Trg republike, Makedonskom, Dečanskom, kroz Terazijski tunel, Zeleni venac, Brankovom, preko Brankovog mosta, Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, preko Brankovog mosta, Brankovom, Zeleni venac, Prizrenskom, Terazije, Kralja Milana, Trg Slavija i dalje na redovnim trasama.

(Blic)

