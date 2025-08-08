Beograd

DR MILOŠ PEKOVIĆ NA ČELU OPŠTINE: Odbornici GO Obrenovac izabrali predsednika

Jovana Manić

08. 08. 2025. u 13:47

ODBORNICI Skupštine Gradske opštine Obrenovac juče su izabrali dr Miloša Pekovića za novog predsednika lokalne samouprave.

ДР МИЛОШ ПЕКОВИЋ НА ЧЕЛУ ОПШТИНЕ: Одборници ГО Обреновац изабрали председника

GO Obrenovac

Pekovića je dobio većinu glasova odbornika u parlamentu opštine. On je pre novoizabrane funkcije bio direktor Doma zdravlja Obrenovac.

Takođe, izabran je i zamenik predsednika, dr Obrad Isailović kao i članovi opštinskog veća.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju