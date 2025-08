BEZ STRUJE: Planirana isključenja u tri opštine

ZBOG planiranih radova sutra će biti isključenja električne energije u pojedinim ulicama na Zvezdari, Voždovcu i Rakovici, saopštila je Elektrodistribucija "Beograd".

Prema planu, bez struje će ostati potrošači:

Zvezdara - od 9 do 15 časova u Ulici Dimitrija Tucovića 161

Voždovac - od 22 do 03 časa, Naselje Pinosava: Nova 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,

Rakovica - od 22 do 03 časa. Naselje Resnik: Aleksandra Vojinovića 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,