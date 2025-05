AUTOBUSI U BARAJEVU I OBRENOVCU: Apel Instituta za transfiziju krvi

INSTITUT za transfuziju krvi poziva sve zainteresovane građane da i ove nedelje tokom radnih dana učestvuju u dobrovoljnom davanju krvi.

Crveni krst u Požarevcu

Oni koji se odluče na ovakav gest moći će da doniranju krv danas, 6. maja, na Institutu za transfuziju krvi Srbije.

Sutra, 7. maja, humani građani mogu dragocenu tečnost dati na Akademiji za humani razvoj od 11.00 do 15.00 na Starom gradu, dok će transfuziomobil biti od 10.00 do 14.00 na Novom Beogradu ispred starog Merkatora.

U četvrtak, će doniranje biti u Barajevu, od 9.00 do 14.00, u Domu kulture i Crvenom krstu Obrenovcu u isto vreme. Sutradan, u petak, autobus će biti parkiran na Zvezdari na adresi Bulevar kralja Aleksandra 405 od 12.00 do 16.00. Takođe, istog dana vozilo će biti na Čukarici ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici od 9.00 do 14.00.