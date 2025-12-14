OTKRIVEN IDENTITET JEDNOG UBICE IZ SIDNEJA: Navid Akram učestvovao u nezapamćenom masakru na plaži Bondi (FOTO)

JEDAN od napadača u terorističkom napadu koji se dogodio tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju identifikovan je kao 24-godišnji Avganistanac Navid Akram, saopštila je policija Novog Južnog Velsa (NSW).

Foto: Iks/@FarazPervaiz3

Prema zvaničnim informacijama, Akram živi na jugozapadu Sidneja, a policija je tokom noći izvršila pretres njegove kuće u predgrađu Bonirig u okviru antiterorističke istrage.

U napadu, koji se dogodio prve večeri Hanuke, ubijeno je najmanje 12 ljudi, dok je oko 30 osoba povređeno, među njima dete i dvojica policajaca.

Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom jevrejskog festivala koji simbolizuje istrajnost i snagu vere.

Policija je potvrdila da je jedan od napadača ubijen na licu mesta, dok je drugi ranjen i uhapšen u kritičnom stanju. Za sada nije poznato da li je Navid Akram napadač koji je likvidiran ili onaj koji je preživeo.

🚨Naveed Akram is Pakistani 🇵🇰 Terrorist



Pakistani 🇵🇰 can't hide themself whether they are ISPR/ISI assets or Terrorists.#bondibeach pic.twitter.com/Ig54mhPB6g — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) December 14, 2025

Iz policije navode da je jedan od osumnjičenih od ranije bio poznat bezbednosnim službama, ali da trenutno nema dovoljno podataka o njegovoj eventualnoj povezanosti sa ekstremističkim grupama. Istraga je u toku.