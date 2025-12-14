Svet

OTKRIVEN IDENTITET JEDNOG UBICE IZ SIDNEJA: Navid Akram učestvovao u nezapamćenom masakru na plaži Bondi (FOTO)

В. Н.

14. 12. 2025. u 16:11

JEDAN od napadača u terorističkom napadu koji se dogodio tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju identifikovan je kao 24-godišnji Avganistanac Navid Akram, saopštila je policija Novog Južnog Velsa (NSW).

ОТКРИВЕН ИДЕНТИТЕТ ЈЕДНОГ УБИЦЕ ИЗ СИДНЕЈА: Навид Акрам учествовао у незапамћеном масакру на плажи Бонди (ФОТО)

Foto: Iks/@FarazPervaiz3

Prema zvaničnim informacijama, Akram živi na jugozapadu Sidneja, a policija je tokom noći izvršila pretres njegove kuće u predgrađu Bonirig u okviru antiterorističke istrage.

U napadu, koji se dogodio prve večeri Hanuke, ubijeno je najmanje 12 ljudi, dok je oko 30 osoba povređeno, među njima dete i dvojica policajaca.

Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom jevrejskog festivala koji simbolizuje istrajnost i snagu vere.

Policija je potvrdila da je jedan od napadača ubijen na licu mesta, dok je drugi ranjen i uhapšen u kritičnom stanju. Za sada nije poznato da li je Navid Akram napadač koji je likvidiran ili onaj koji je preživeo.

Iz policije navode da je jedan od osumnjičenih od ranije bio poznat bezbednosnim službama, ali da trenutno nema dovoljno podataka o njegovoj eventualnoj povezanosti sa ekstremističkim grupama. Istraga je u toku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSETI SE IZOSTANAK VLAHOVIĆA: Juve se baš muči bez srpskog centarfora koji se neće skoro vratiti na teren

OSETI SE IZOSTANAK VLAHOVIĆA: Juve se baš muči bez srpskog centarfora koji se neće skoro vratiti na teren