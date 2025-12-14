OTKRIVEN IDENTITET JEDNOG UBICE IZ SIDNEJA: Navid Akram učestvovao u nezapamćenom masakru na plaži Bondi (FOTO)
JEDAN od napadača u terorističkom napadu koji se dogodio tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju identifikovan je kao 24-godišnji Avganistanac Navid Akram, saopštila je policija Novog Južnog Velsa (NSW).
Prema zvaničnim informacijama, Akram živi na jugozapadu Sidneja, a policija je tokom noći izvršila pretres njegove kuće u predgrađu Bonirig u okviru antiterorističke istrage.
U napadu, koji se dogodio prve večeri Hanuke, ubijeno je najmanje 12 ljudi, dok je oko 30 osoba povređeno, među njima dete i dvojica policajaca.
Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom jevrejskog festivala koji simbolizuje istrajnost i snagu vere.
Policija je potvrdila da je jedan od napadača ubijen na licu mesta, dok je drugi ranjen i uhapšen u kritičnom stanju. Za sada nije poznato da li je Navid Akram napadač koji je likvidiran ili onaj koji je preživeo.
Iz policije navode da je jedan od osumnjičenih od ranije bio poznat bezbednosnim službama, ali da trenutno nema dovoljno podataka o njegovoj eventualnoj povezanosti sa ekstremističkim grupama. Istraga je u toku.
