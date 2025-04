OVAKO ĆE FUNKCIONISATI PREVOZ ZA PRAZNIKE: Izmene stupaju na snagu u četvrtak

ZBOG izvođenja radova na tramvajskim šinama i kontaktnoj mreži u Karađorđevoj ulici, od 26. aprila do 3. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, odnosno do privremenog ukidanja tramvajskih linija 2 i 11, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni saobraćaj.