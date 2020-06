B. A. | 28. jun 2020. 08:52 | Komentara: 0

- Postoji mnogo važnijih stvari od šutiranja lopte. Fudbal igram da bih zaradio i prehranio porodicu - pričao je Ekoto.







SKAČE LI POŠTAR KAD UBACI PISMO?

Priznaju da retko gledaju mečeve na TV i da su na terenu zbog novcaDOK su navijači mesecima padali u krizu zbog toga što fudbal nisu mogli da gledaju ni uživo, niti na televiziji, i većina igrača izjavljivala je kako jedva čekaju da prođe kriza sa virusom korona i da se vrati na teren, pojedinim bivšim i sadašnjim asovima njihov sport uopšte nije nedostajao. I ne kriju da je to tako, jer ga preterano ne vole. Kažu, to im je samo posao, od koga žive ili su živeli.MARK-ANDRE TER ŠTEGENNemački čuvar mreže Mark-Andre Ter Štegen, poslednja je zvezda koja je priznala da je fudbal ne zanima mnogo i da se previše ne razume u igru. Mada je iz fudbalske zemlje i brani za jedan od najvećih klubova sveta, Barselonu, otkrio je da retko gleda utakmice na TV i da ne poznaje dobro igrače drugih ekipa.- Ljudi mi se smeju i ne veruju mi kada im kažem da su moja znanja o fudbalu prilično limitirana - rekao je Ter Štegen. - Utakmice na TV pogledam samo kada su na programu neki baš veliki mečevi ili kada je neko od mojih prijatelja na terenu, pa navijam. Često se desi da neko pomene fudbalera iz druge ekipe, a ja uopšte ne znam o kome je reč. U Primeri, studiram snimke protivničkih napadača, ali im imena uopšte ne znam, samo likove i pokrete zapažam.GABRIJEL BATISTUTAArgentinac Gabrijel Batistuta (51), igrao je fudbal sa mnogo strasti, ali ta emocija je bila isključivo vezana za teren. Čim bi izašao sa stadiona, to ga više ne bi zanimalo, bukvalno nije hteo ni reč da progovori o tome. Smatrao je da je to isto kao kada službenik ode u kancelariju i provede tamo radni dan, čineći sve što može.- Stvarno ne volim fudbal, to je samo moja profesija - govorio je "Batigol", koji već godinama ima strašne bolove u nogama, što je posledica povreda, terapija i stresova tokom blistave igračke karijere.KARLOS TEVEZNa zelenom pravougaoniku Karlos Tevez uvek daje sve od sebe, ali ga u privatnom životu fudbalska lopta ne zanima. Centarfor Boke otkrio je da ne gleda prenose mečeva, čak ni derbije.- Jednostavno, ne volim fudbal. I kada vidim prenos utakmice, recimo Barselona - Real, ja prebacim kanal i gledam golf - ističe Tevez.KARLOS VELAMeksikanac Karlos Vela ne bi umesto fudbala nikada prebacio na golf kao Tevez, već na film.- Između super utakmice i super filma, uvek biram ovo drugo. Svi u mojoj okolini znaju da me fudbal ne interesuje, i da ostatak dana možemo da pričamo samo o drugim temama. Iskreno, ni kao dete nisam preterano pratio fudbal, samo sam voleo da igram - kaže Vela.BENOA ASU-EKOTOKamerunac Benoa Asu-Ekoto, bivši igrač Totenhema, uvek je otvoreno pokazivao odbojnost prema fudbalu. Dok je bio među "pevcima", imao je telefon samo jednog saigrača. Kada je 2010. klub prodao Rafaela van der Varta, pitao je kapitena Ledlija Kinga da mu objasni ko je to. Takođe, kada ekipa uđe u autobus i krene na neki meč, nikada nije znao protiv koga se igra.MARIO Baloteli (Breša) čak ne iskazuje previše emocija ni kada uradi ono zbog čega se fudbal igra - postigne gol.- Ne proslavljam svoje pogotke, zato što to predstavlja moj posao. To je moj zadatak i obaveza. Da li poštar skače i raduje se kada ubaci pismo u sanduče - napravio je Baloteli neobičnu paralelu, kada su ga novinari jednom pitali o proslavama golova.