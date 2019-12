M.Blažić/Novosti online | 12. decembar 2019. 20:00 > 22:56 |

ODLIČAN, konkretan i pre svega efikasan fudbal je Partizan igrao ove jeseni u Evropi, završio takmičenje sa osam bodova, ali je proleće izostalo. Oproštajnih 90 minuta grupne faze Lige Evrope je donelo sve ono što su crno-beli prezentirali sa izuzetkom gostovanja u Mančesteru, pa je navijačima kluba iz Humske ostalo da još više žale za propustima u oba meča sa Alkmarom i za propuštenim skalpom “đavola” u beogradskom meču. Astana nije imala nikakve šanse pored “gladnih” izabranika Save Miloševića - 4:1 (3:0).

I pored činjenice da je takmičarski značaj decembarskog evropskog okršaja iščezao u finišu novembarske tragedije u Hagu fudbaleri Partizana su utakmici sa Astanom prišli kao da im ona znači apsolutno sve. Prvi korak ka ojačanju klupske kase za 570.000 evra i poboljšanju klupskog koeficijenta za narednu sezonu načinio je Sejduba Suma već na isteku 4.minuta. Njegov prvi pokušaj Erić je nekako zaustavio, ali kod drugog nije imao nikakve šanse - 1:0.

Činjenica da su se fudbaleri Astane odavno raspustili i da odrađuju evropske obaveze samo protokola radi osetila se u više navrata, posebno kod drugog gola crno-belih u 22.minutu kada je Logvinenko častio Tošića loptom direktno u noge, a ovaj nesebično omogućio Sadiku da dopiše svoje ime na listu strelaca.

Svaka neizvesnost, ako je uopšte i bilo, otklonjena je već u 26.minutu kada je sa ivice šesnaesterca pogodio i Asano, poslednji starter “iz uvoza” koji do tog momenta nije pronašao put do Erićeve mreže. U tom trenutku je utakmica “ubijena”, pa se samo postavljalo pitanje mogu li gosti do počasnog gola, odnosno hoće li crno-beli nastaviti utakmicu sa nogom “na gasu”.

Delovao je Partizan povremeno u nastavku kao da želi i može više, a ni momci u plavim dresovima više nisu izgledali kao da su zalutali u grupnu fazu Lige Evrope. “Komande” sa tribina “napadaj,napadaj” na adekvatan način je ispoštovao samo Umar Sadik kada je u 76.minutu obišao Erića i zatresao mrežu. Simpatični gosti su za trud i želju u nastavku nagrađeni golom Rotarijua tri minuta kasnije za konačnih 4:1.

PARTIZAN - ASTANA 4:1 (3:0)

STRELCI: Suma u 4, Sadik u 22, 76, Asano u 26. minutu za Partizan, Rotariju u 79. minutu za Astanu. Stadion Partizana. Gledalaca: 12.000. Sudija: Filip Glova (Slovačka) 7.

PARTIZAN: Stojković 7 (od 70. Kljajić -) - Lutovac 7, Ostojić 7, S. Pavlović 7, Urošević 7 - Zdjelar 7,5 , Šćekić 7 - Tošić 7, Suma 8 (od 64. L. Pavlović -), Asano 8 - Sadik 8,5 (od 83. Stevanović -).

ASTANA: Erić 6 - Rukavina 6, Postnikov 5,5, Logvinenko 5, Šomko 5,5 - Bejsebekov 6, Maevski 5,5, Sigurjonson 5,5 (od 86. Janga -), Rotariju 6,5 - Murtazajev 5 (od 46. Perčuk ), Kižničenko 5,5.

Igrač utakmice: Umar Sadik (Partizan)