LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Narodnoj skupštini Srbije ukazao i na to šta se sve dešavalo u Srbiji u poslednjih 20-ak dana.

Foto: Printskrin Jutjub ParamentSrbija

- Mi smo u ovih 22 dana preživeli mnogo toga teškog. Samo ste vi lagali da mi nećemo da priznamo poraz, da izvodimo vojsku na ulice, i šta sve ne. I naravno preletače ste oberučke prihvatili, te nas je RTS pre neko veče obavestio da sam lično hteo da izvedem državni udar, a bivša ambasadorka Belgije kaže - hteo Vučić, al ga je sprečila EU. 5. oktobra je bilo nekih ljudi koji su hteli da naprave nešto objektivno. Kod vas to nema, samo dinstaj, peci... sad se i ne trudite, što je barem poštenije - kaže Vučić.

O izbornoj noći kaže, da ni sa jednim čovekom nije razgovarao.

- Da vam ispričam kako je to izgledalo. Niko me ceo dan nije zvao. Oko šest sam pozvao jednog da ukažem na nepravilnosti, on mi kaže šta se zbiva u Lazarevcu. Zašto vam ovo govorim, to je kada nemate priliku da odgovorite a optuženi ste za najgore moguće stvari. Uveče mi stižu rezultati, užasni, jer za mene je užasno kada vi pobeđujete jer znam da će Srbija da izgubi, i tek će. Ni sa jednim čovekom nisam razgovarao telefonom. Iste večeri mi ljudi iz EU čestitaju na ponašaju, a te poruke i dalje čuvam. Što vam je trebalo sve vreme da izmišljate te priče? Zar niste mogli da prihvatite pobedu? Zato što ste vi spremali teror. Sačekali su me u Aleksinačkih rudara ljudi i nasrnuli na auto i hteli da ga okrenu naopačke, ovo prvi put govorim - rekao je Vučić.

- Mi smo u ova 23 dana prošli kroz pravi pravcati teror, institucionalni i vaninstitucionalni. Ne morate da me gledate sa toliko mržnje, vidim kako ste željni Jakobinske pravde. Od 25. oktobra, sem napada na mene, Anu Brnabić u Novom Beogradu, usledili su napadi svuda po Srbiji. Valjda su shvatili da pobeda nije trenutak koji se slavi, već da se izlije bes. Tako su im rekli spolja - kaže Vučić, koji je podsetio na sve napade u prethodnom periodu.

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